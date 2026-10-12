Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn thử tải thành công, chuẩn bị hợp long

Mái vòm thép cầu đi bộ đã thử tải thành công, chuẩn bị hạ thủy và lai dắt về vị trí tại sông Sài Gòn, dự kiến hợp long trong tháng 10 này. (ảnh: VÕ LÊ)

Đại diện Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng - Nhà thầu thi công mái vòm thép cầu đi bộ cho biết: Trước khi được đưa về vị trí lắp đặt, toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn phải trải qua một cuộc thử tải đặc biệt. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ trước khi vận chuyển và hợp long.

Cuộc thử tải thành công còn đánh dấu một bước tiến quan trọng của dự án, đồng thời mở đường cho các giai đoạn tiếp theo: hạ thủy, lai dắt và hợp long. Từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng 2 ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt tại công trình trên sông Sài Gòn.

Theo Ban điều hành dự án thuộc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, hiện công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, tiến gần đến cột mốc hợp long dự kiến trong tháng 10/2026. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Cầu đi bộ có chiều dài 720m, gồm cả cầu dẫn, trong đó phần chính là cầu thép dài 187m (rộng 11m) bên trên có mái vòm hình lá dừa nước, bắc qua sông Sài Gòn. (Ảnh: VÕ LÊ)

Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện với các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm…, hướng đến hình thành một không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước, biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức khởi công vào dịp 30/4/2025, được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng mới trong tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, cây cầu còn gửi gắm thông điệp nhân văn, lan tỏa tinh thần “Vì cộng đồng-Vì một Sài Gòn đáng sống hơn” mà Nutifood mong muốn chung tay thực hiện cùng chính quyền thành phố.

Đây cũng được xem là một trong những công trình góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển không gian ven sông của Thành phố Hồ Chí Minh.

Cầu đi bộ có chiều dài 720m, gồm cả cầu dẫn, trong đó phần chính là cầu thép dài 187m (rộng 11m) bên trên có mái vòm hình lá dừa nước, bắc qua sông Sài Gòn.

Trước khi lên cầu dẫn, là đường dẫn kết nối ra trục đường Tôn Đức Thắng và đường Nguyễn Thiện Thành giúp khách bộ hành tiếp cận cầu dễ dàng từ hai bên bờ sông Sài Gòn là Công viên Bạch Đằng và khu vực Thủ Thiêm.