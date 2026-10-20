Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ hợp long thế nào?

Ngày 20/10, theo ghi nhận tại công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, các đơn vị thi công khẩn trương chuẩn bị phương tiện, thiết bị và phương án kỹ thuật, sẵn sàng cho công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10.

Sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn neo đậu tại khu vực Bến Bạch Đằng, chuẩn bị cho công tác hợp long.

Sau khi cập bến Bạch Đằng chiều 19/10, tổ hợp vòm thép cùng hệ đà giáo chuyên dụng có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn được neo đậu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt. Đây là bước chuyển từ quá trình chế tạo, tổ hợp và vận chuyển sang đưa kết cấu vào vị trí, liên kết với các hạng mục đã thi công tại công trường.

Theo phương án của đơn vị thi công, quá trình hợp long bắt đầu bằng việc kéo sà lan ra khỏi vị trí neo đậu, sau đó xoay sà lan theo đúng hướng dọc mố cầu. Khi đạt hướng tiếp cận phù hợp, sà lan được lai dắt vào vị trí lắp đặt nhịp chính.

Khi sà lan vào vị trí, các đơn vị tiến hành neo giữ, tổ chức hạ sà lan và hệ kết cấu xuống hệ dàn chống tạm đã được chuẩn bị. Công đoạn này đòi hỏi sự phối hợp giữa hệ thống tời neo, thiết bị kích nâng thủy lực và các bộ phận kỹ thuật để kiểm soát quá trình dịch chuyển, hạ tải kết cấu.

Phương án hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Nguồn: Đại Dũng

Sau khi kết cấu được đưa xuống hệ chống tạm, công tác vi chỉnh vị trí được thực hiện bằng hệ thống SPMT (xe vận chuyển mô-đun tự hành). Các kỹ sư tiếp tục kiểm tra, hiệu chỉnh vị trí và sử dụng hệ thống kích để căn chỉnh cao độ cầu nếu phát hiện sai lệch.

Khi kết cấu đạt yêu cầu, các đơn vị tiến hành lắp đặt bu lông, hàn liên kết hệ chống tạm nhằm giữ ổn định vị trí và hình dạng của vòm thép. Đây là bước quan trọng trước khi giảm tải và tách các thiết bị hỗ trợ khỏi kết cấu cầu.

Tiếp đó, các đơn vị sẽ hiệu chỉnh bằng hệ thống kích, căn chỉnh cao độ cầu nếu có sai lệch.

Sà lan được lai dắt vào vị trí lắp đặt nhịp chính.

Sau khi vòm thép được cố định và đứng vững trên hệ chống tạm, các đơn vị tiếp tục hạ sà lan, tách giàn phân tải khỏi kết cấu cầu và hạ cột chống dầm biên phía thượng nguồn.

Sà lan sau đó được rút về phía hạ nguồn theo phương án thi công. Khi phương tiện vận chuyển được đưa ra khỏi khu vực lắp đặt, các đơn vị tiếp tục ốp hoàn thiện dầm, tháo dỡ kết cấu phụ trợ và dọn dẹp, vệ sinh công trường.

Theo đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính, hiện toàn bộ phương tiện kích nâng thủy lực, hệ thống tời neo và đội ngũ kỹ thuật đã được chuẩn bị để phục vụ công tác hợp long.

Hình ảnh mô phỏng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sau khi hợp long.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp dự án Nutifood, cho biết hợp long là một trong những công đoạn quan trọng và phức tạp nhất của dự án, do phải đưa kết cấu thép quy mô lớn vào đúng vị trí giữa sông Sài Gòn, bảo đảm độ chính xác để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ.

Quá trình thi công còn chịu ảnh hưởng của thủy triều, dòng chảy và thời tiết. Vì vậy, các đơn vị đã nghiên cứu dữ liệu thủy văn, tính toán thời điểm triển khai, xây dựng phương án kỹ thuật và dự phòng những tình huống có thể phát sinh.

Các đơn vị thi công đang chuẩn bị phương tiện và thiết bị để đưa nhịp vòm thép dài 187m vào vị trí lắp đặt.

Theo kế hoạch, các công đoạn chính trong ngày 21/10 được bố trí từ sáng đến chiều. Từ 5h - 7h, đơn vị thi công tháo neo, xoay sà lan và chuẩn bị hướng tiếp cận. Từ 7h - 9h, công tác định vị, hiệu chỉnh và hạ tải được triển khai.

Thời gian hợp long dự kiến từ 9h - 13h; các công việc dằn sà lan, hạ cột và di chuyển phương tiện tiếp tục trong khoảng 13h - 16h. Trình tự và thời gian thực tế có thể điều chỉnh theo điều kiện hiện trường.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, khởi công tháng 3/2025. Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt kết cấu thép nhịp chính dài 187m, cao hơn 20m. Công trình kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi hoàn thành, cầu được kỳ vọng bổ sung không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh ven sông và tạo điểm nhấn kiến trúc mới cho thành phố. Theo đại diện Nutifood, sau hợp long, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng và thang máy, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước tết Nguyên đán.