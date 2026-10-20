Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẵn sàng hợp long

Theo kế hoạch, từ 5 giờ đến 7 giờ ngày 21/10, các đơn vị thi công sẽ tháo neo, xoay trở sà lan và đưa phương tiện tiếp cận vị trí lắp đặt. Từ 7 giờ đến 9 giờ, đội ngũ kỹ thuật tiến hành định vị, căn chỉnh kết cấu và hạ tải.

Công tác hợp long dự kiến thực hiện từ 9 giờ đến 13 giờ. Sau đó, từ 13 giờ đến 16 giờ, các đơn vị tiếp tục dằn sà lan, hạ cột chống và di chuyển phương tiện theo phương án thi công. Thời gian cụ thể có thể điều chỉnh tùy điều kiện thực tế tại công trường.

Đây là công đoạn kỹ thuật quan trọng, đòi hỏi đưa kết cấu vòm thép quy mô lớn vào đúng vị trí để kết nối với các hạng mục đã thi công ở hai bờ sông.

Nhịp chính 3.400 tấn sẵn sàng hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Quá trình thực hiện phải tính toán các yếu tố như thủy triều, dòng chảy và thời tiết, đồng thời bảo đảm an toàn cho người, thiết bị và kết cấu công trình.

Lúc 14 giờ 30 phút ngày 19/10, sà lan chuyên dụng chở nhịp chính đã cập khu vực công trường Bến Bạch Đằng – Thủ Thiêm an toàn. Tổ hợp vòm thép cùng hệ thống bệ đỡ có tổng khối lượng hơn 3.400 tấn, được chế tạo tại xưởng của Tập đoàn Đại Dũng ở Vũng Tàu.

Trước đó, kết cấu được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên trong đêm 15, rạng sáng 16/10. Khoảng 6 giờ ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm tàu kéo chính và ba tàu hỗ trợ bắt đầu hành trình về TP.HCM.

Trong ngày đầu, thời tiết không thuận lợi, có thời điểm mưa lớn, sóng to. Đến khoảng 18 giờ, đoàn đưa kết cấu đến phao SR05 an toàn và neo nghỉ qua đêm.

Đến 5 giờ ngày 19/10, đoàn tiếp tục di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt qua khu vực cầu Bình Khánh, Rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé trước khi cập bến.

Nhịp chính 3.400 tấn sẵn sàng hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 21/10.

Trong suốt hành trình, các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, điều tiết phương tiện qua những khu vực có điều kiện luồng lạch và giao thông thủy phức tạp.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng, đơn vị đảm nhiệm chế tạo và lắp đặt nhịp vòm thép chính dài 187m, cao hơn 20m cho biết: “Chiến dịch hạ thủy xuyên đêm và hải trình lai dắt 124 km vừa qua là hai mắt xích then chốt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần tập trung cao độ của toàn thể đội ngũ kỹ sư, công nhân Đại Dũng”.

Theo doanh nghiệp, quá trình chế tạo, hạ thủy và vận chuyển kết cấu đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về phương án kỹ thuật, thiết bị và nhân lực. Sau khi nhịp chính về công trường, các đơn vị tiếp tục tập trung cho công tác định vị, căn chỉnh và lắp đặt theo phương án đã được xây dựng.

Các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị lắp đặt, đấu nối nhịp cầu, dự kiến hợp long vào ngày 21/10.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood (chủ đầu tư) cho biết, đến thời điểm kết cấu chính cập Bến Bạch Đằng, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc.

Theo ông Nguyễn Hữu, thách thức lớn là hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc biệt thành công trình thực tế, vừa bảo đảm tính thẩm mỹ, vừa đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và an toàn, nhất là khi thi công trên sông Sài Gòn, giữa khu vực trung tâm thành phố.

Sau khi hợp long, dự án sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục như mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Công trình phải trải qua các bước kiểm tra, kiểm định và thử tải cần thiết trước khi đưa vào khai thác. Thời điểm phục vụ người dân phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện, kết quả đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị lắp đặt, đấu nối nhịp cầu, dự kiến hợp long vào ngày 21/10.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng, có thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của Nam Bộ. Công trình kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với đô thị mới Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM..

Khi hoàn thành, cầu được kỳ vọng mở rộng không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh sông Sài Gòn và tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với Thủ Thiêm. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, công trình cũng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

“Niềm vui lớn nhất sẽ là ngày cây cầu thực sự đón những bước chân đầu tiên của người dân”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.