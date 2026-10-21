Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long thành công sau 8 giờ thi công

Chiều 21/10, thông tin từ Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - đơn vị tài trợ dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cho biết, sau 8 giờ thi công, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long thành công vào chiều 21/10.

Theo đó, công tác hợp long được triển khai từ 5h sáng ngày 21/10 theo phương án tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Trước đó, đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng, đối chiếu với số liệu các năm trước để xác định khoảng thời gian "nước đứng", khi mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm.

Khoảng thời gian thuận lợi này chỉ kéo dài khoảng 3 giờ, vì vậy các thao tác đưa kết cấu vào vị trí phải được tính toán và phối hợp chặt chẽ.

Trong quá trình thi công, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo cùng việc điều chỉnh nước dằn trong sà lan được vận hành phối hợp để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy. Các điểm kết nối phải khớp với thiết kế, với sai số được kiểm soát ở mức milimét.

Công tác hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được triển khai từ 5h sáng theo phương án tính toán thủy triều.

Đến 13h cùng ngày, công tác hợp long hoàn thành. Theo chủ đầu tư, do đặc điểm thủy triều trên sông Sài Gòn, áp lực nước lên thân sà lan tăng lớn tại thời điểm đưa kết cấu vào vị trí. Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng mô phỏng những kịch bản biến động dòng chảy, tính toán phương án điều phối cáp tời, neo và bơm, xả nước ballast để điều chỉnh đối trọng. Hệ thống rơ-moóc tự vận hành SPMT cũng được sử dụng để tinh chỉnh vị trí kết cấu.

Một điểm đáng chú ý của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là kết cấu được các kỹ sư Tập đoàn Đại Dũng mô tả là dạng "cầu mềm". Theo đơn vị chế tạo, đây là hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều, đòi hỏi tính toán chính xác độ võng và biến dạng khi chịu tải.

Nhịp chính dài 187m, không có trụ đỡ giữa sông. Phía trên mặt cầu là hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước. Các cấu kiện được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo những bán kính cong khác nhau rồi liên kết để tạo thành đường cong liền mạch, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực.

Các kỹ sư theo dõi, điều chỉnh vị trí kết cấu cầu trong điều kiện dòng chảy trên sông Sài Gòn thay đổi theo thủy triều.

Quá trình gia công, lắp ghép sử dụng phần mềm chuyên dụng để kiểm soát kích thước, tọa độ từng cấu kiện; công tác trắc đạc được thực hiện xuyên suốt nhằm hạn chế sai lệch tích lũy. Độ vồng của kết cấu cũng được tính toán từ giai đoạn chế tạo để bù phần võng khi cầu chịu tải trong quá trình khai thác.

Vật liệu thép phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai, khả năng chịu kéo và độ giãn dài theo thiết kế. Theo lãnh đạo Nhà máy Đại Dũng, toàn bộ mối hàn trên kết cấu cầu được kiểm tra bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy (NDT), nhằm phát hiện khuyết tật mà không làm hư hại cấu kiện.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn sẽ đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng mối nối và trạng thái chịu lực của kết cấu thép. Công trình cũng được quan trắc để theo dõi những thay đổi trong quá trình hoàn thiện.

Trong chiều 21/10, sà lan sẽ được di chuyển ra khỏi khu vực sau khi hợp long thành công.

Đối với cầu đi bộ, kiểm tra độ rung là một nội dung quan trọng. Các phép đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên giúp đánh giá phản ứng của kết cấu trước tác động từ bước chân người, làm cơ sở xem xét giải pháp hạn chế rung lắc nếu cần. Công trình sẽ được thử tải theo phương án được phê duyệt trước khi nghiệm thu.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood cho biết, hợp long là cột mốc quan trọng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công để hoàn thiện công trình, kiểm tra chất lượng và thực hiện các bước nghiệm thu.

Sau hợp long, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu.

Ông Đặng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng công trình của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công cầu chính cho biết, nhà thầu sẽ tập trung nhân lực để bảo đảm tiến độ, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ.

Dự án có sự tham gia của nhiều đơn vị trong các khâu thiết kế, quản lý dự án, giám sát và thi công. Liên danh Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam, Chodai và Kiến trúc Niwa đảm nhiệm tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận thực hiện tư vấn quản lý dự án; liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông vận tải đảm nhiệm tư vấn giám sát. Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) thi công cầu dẫn và đường đầu cầu hai bờ sông; Tập đoàn Đạt Phương thi công cầu chính; Tập đoàn Đại Dũng cung cấp, chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính. Sau khi hoàn thiện và đáp ứng các yêu cầu kiểm tra, thử tải, nghiệm thu, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ góp thêm không gian công cộng, phục vụ nhu cầu đi bộ và tham quan của người dân, du khách TP.HCM.