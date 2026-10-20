Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hợp long ngày 21/10

Chiều 19/10, kết cấu vòm thép chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được vận chuyển bằng sà lan cập khu vực Bến Bạch Đằng an toàn.

Đây là cấu kiện quan trọng của công trình, có trọng lượng hơn 3.400 tấn, được chế tạo tại nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng ở Vũng Tàu.

Theo kế hoạch, công tác hợp long cầu dự kiến diễn ra ngày 21/10. Đây là giai đoạn đòi hỏi độ chính xác cao, bởi kết cấu vòm thép phải được đưa vào đúng vị trí, căn chỉnh và kết nối với các phần cầu đã thi công từ hai bờ sông.

Lịch trình thi công dự kiến bắt đầu từ 5 giờ đến 7 giờ, các đơn vị tháo neo, xoay chuyển sà lan và đưa kết cấu đến vị trí lắp đặt. Từ 7 giờ đến 9 giờ, đội ngũ kỹ thuật tiến hành định vị, căn chỉnh kết cấu và hạ tải.

Công tác hợp long dự kiến diễn ra trong khoảng 9 giờ đến 13 giờ. Sau đó, từ 13 giờ đến 16 giờ, các đơn vị tiếp tục dằn sà lan, hạ cột chống và di chuyển phương tiện theo phương án thi công.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21/10.

Thời gian thực hiện có thể điều chỉnh tùy thuộc vào điều kiện thực tế tại công trường, đặc biệt là thủy triều, dòng chảy và thời tiết.

Để đưa kết cấu thép về vị trí tập kết, các đơn vị đã trải qua hành trình đường thủy dài khoảng 124 km. Kết cấu được hạ thủy tại cảng Đông Xuyên trong đêm 15, rạng sáng 16/10.

Khoảng 6 giờ ngày 18/10, đoàn lai dắt gồm tàu kéo dẫn đầu và ba phương tiện hỗ trợ bắt đầu hành trình. Do thời tiết không thuận lợi, mưa lớn và sóng cao, đoàn phải di chuyển thận trọng. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sà lan đến phao SR05 và neo đậu qua đêm.

Đến 5 giờ ngày 19/10, đoàn tiếp tục di chuyển vào sông Sài Gòn, lần lượt đi qua các khu vực cầu Bình Khánh, rạch Phú Xuân, Mũi Đèn Đỏ, cầu Phú Mỹ và Bến Nghé, trước khi cập bến lúc 14 giờ 30 phút.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn cập Bến Bạch Đằng chiều 19/10.

Trong suốt hành trình, các lực lượng chức năng phối hợp hỗ trợ, điều tiết giao thông đường thủy, nhất là tại những đoạn luồng hẹp và khu vực có điều kiện di chuyển phức tạp, bảo đảm kết cấu thép được vận chuyển an toàn.

Đại diện Tập đoàn Đại Dũng cho biết: “Chiến dịch hạ thủy xuyên đêm và hải trình lai dắt 124 km vừa qua là hai mắt xích then chốt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu cùng tinh thần tập trung cao độ của toàn thể đội ngũ kỹ sư, công nhân Đại Dũng”.

Đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ: “Sau dấu ấn thi công kết cấu thép cho các công trình mang tầm vóc quốc tế, điển hình như các sân vận động phục vụ World Cup, việc đưa nhịp vòm cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về đích an toàn là một niềm tự hào đặc biệt của Đại Dũng ngay trên quê hương mình”.

Cận cảnh kết cấu vòm thép nặng hơn 3.400 tấn.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, đơn vị chủ đầu tư, khi kết cấu chính cập bến, dự án đã đạt khoảng 90% khối lượng công việc. Thách thức lớn của công trình là hiện thực hóa thiết kế kiến trúc đặc biệt, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật, an toàn và mỹ thuật.

Việc thi công trên sông, giữa khu vực trung tâm thành phố, đòi hỏi các đơn vị phải phối hợp chặt chẽ, tính toán kỹ tác động của thủy triều, dòng chảy và thời tiết để bảo đảm tiến độ cũng như an toàn trong quá trình lắp đặt.

Sau khi hợp long, công trình sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn cùng các hạng mục kiến trúc và cảnh quan. Trước khi đưa vào phục vụ người dân, cầu cần trải qua các bước kiểm tra, nghiệm thu, thử tải theo quy định.

Đây là cấu kiện quan trọng của công trình, có trọng lượng hơn 3.400 tấn, được chế tạo tại nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng ở Vũng Tàu.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước đặc trưng của miền Nam, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm và Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo thêm không gian đi bộ, tham quan, ngắm cảnh ven sông và trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của thành phố.

Đại diện Nutifood cho biết, doanh nghiệp tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình với mong muốn tri ân người tiêu dùng đã đồng hành cùng doanh nghiệp. “Niềm vui lớn nhất sẽ là ngày cây cầu thực sự đón những bước chân đầu tiên của người dân”, ông Nguyễn Hữu Hoàng chia sẻ.