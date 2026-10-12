Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn tất thử tải 3.400 tấn, chờ ngày hợp long

Phần vòm thép cầu đi bộ lấy cảm hứng từ lá dừa nước. Ảnh: chinhphu.vn

Nâng tổ hợp 3.400 tấn kiểm định độ an toàn

Tại nhà máy của CTCP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Vũng Tàu), kết cấu thép vòm mang thiết kế hình lá dừa nước của cầu đi bộ đã hoàn tất lắp dựng.

Trước khi lai dắt về TPHCM, toàn bộ tổ hợp nặng 3.400 tấn, bao gồm kết cấu cầu chính 1.400 tấn cùng hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng 2.000 tấn, buộc phải trải qua công tác thử tải để đánh giá khả năng chịu lực và độ ổn định.

Đơn vị thi công đã huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, kết hợp hệ thống thủy lực để nâng toàn bộ tổ hợp lên độ cao 40 cm. Các cảm biến cùng thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu nhằm ghi nhận dữ liệu kỹ thuật.

Sau 24 giờ theo dõi chuyển vị, kết quả cho thấy toàn bộ kết cấu cầu cùng hệ khung đỡ bảo đảm an toàn; các thông số về độ võng, độ cứng đáp ứng đúng tính toán thiết kế ban đầu.

Khâu thử tải thành công mở đường cho dự án bước vào giai đoạn hạ thủy, lai dắt và hợp long. Tổ hợp dự kiến khởi hành từ cảng Đông Xuyên (Vũng Tàu) và mất khoảng hai ngày để lai dắt về khu vực thi công trên sông Sài Gòn.

Căn cứ theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, công tác hợp long dự kiến diễn ra vào ngày 21/10/2026.

Tiến độ đạt 90%, kết nối đôi bờ trung tâm

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc.

Tại gói thầu XL01, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã thi công xong các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn.

Đối với gói thầu XL02, các hạng mục lõi gồm kết cấu cầu, cầu thang xoắn, thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước cũng cơ bản hoàn tất. Sau khi hợp long, các nhà thầu sẽ tiếp tục triển khai phần mặt cầu, lan can cùng tiện ích cảnh quan.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood tài trợ. Công trình nối liền không gian Bến Bạch Đằng (Quận 1) với Quảng trường trung tâm Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức). Khi hoàn thành, cầu sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu giao thông phi cơ giới (người đi bộ, xe đạp), đồng thời tạo thêm không gian công cộng và điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm TPHCM.

Trần Trọng