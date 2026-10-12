Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long trong tháng 10

Thử tải tổ hợp kết cấu vòm chính và hệ khung đỡ nặng 3.400 tấn của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại nhà máy. Ảnh: TTXVN phát

Theo Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng Nutifood (nhà tài trợ công trình), sau khi thử tải toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đang chuẩn bị cho hành trình lai dắt từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt tại trung tâm thành phố.

Trước khi được đưa về vị trí lắp đặt ở công trường, toàn bộ tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn phải trải qua thử tải đặc biệt. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ trước khi vận chuyển và hợp long.

Để thực hiện, đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp 3.400 tấn lên độ cao 40cm để các kỹ sư kiểm tra và đánh giá. Các cảm biến và thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu để ghi nhận các thông số kỹ thuật của kết cấu.

Theo Công ty Nutifood, kết quả sau 24 giờ thử tải và theo dõi chuyển vị cho thấy toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu và hệ khung đỡ ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Các thông số về độ võng và độ cứng của hệ cầu phù hợp với tính toán thiết kế, tạo cơ sở để triển khai những công đoạn tiếp theo.

Công nhân đo đạc lại sau khi nâng tải tổ hợp. Ảnh: TTXVN phát

Từ khu vực cảng Đông Xuyên (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), đoàn lai dắt dự kiến mất khoảng hai ngày để đưa tổ hợp về khu vực lắp đặt. Theo kế hoạch, cầu đi bộ dự kiến hợp long vào ngày 21/10, trên cơ sở tính toán điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn.

Đến nay, dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng thi công. Tại gói thầu XL01, nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục xây dựng tại hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất. Sau khi hợp long, công trình tiếp tục được hoàn thiện với các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có tổng chiều dài công trình khoảng 720m, khởi công vào cuối tháng 3/2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Nhịp chính của cầu là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m; mặt cầu bằng dầm thép có bề rộng thay đổi từ 6 - 11m. Công trình được thiết kế với tĩnh không thông thuyền rộng 80m và cao 10m nhằm đảm bảo không gian cho giao thông đường thủy trên sông Sài Gòn.