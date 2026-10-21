Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long nhưng chưa thể lưu thông ngay

Khoảng 9h30 ngày 21/10, lễ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn diễn ra với sự tham dự của ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó chủ tịch UBND TPHCM, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, ông Bùi Xuân Cường - Bí thư phường Sài Gòn, ông Lê Trần Kiên - Bí thư phường An Khánh cùng đại diện các sở, ban, ngành, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood - cho biết việc cầu đi bộ bước vào công đoạn hợp long là cột mốc quan trọng đối với dự án sau hơn một năm triển khai, trải qua nhiều công đoạn kỹ thuật phức tạp.

Ông Trương Hùng - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Ông Hoàng Nguyên Dinh - Phó Chủ tịch UBND TPHCM - cùng các đại biểu tặng quà động viên lực lượng thi công tại công trường. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo ông Hùng, đơn vị quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn như món quà tri ân người tiêu dùng đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình phát triển.

Đơn vị kỳ vọng công trình trở thành không gian công cộng để người dân dạo bộ, ngắm cảnh sông Sài Gòn, sinh hoạt cùng gia đình, bạn bè và là điểm đến dành cho du khách khi đến TPHCM.

Ông cũng mong muốn cây cầu trở thành một điểm nhấn kiến trúc mang bản sắc riêng, gắn bó với đời sống đô thị và người dân thành phố. Ông Hùng cảm ơn lãnh đạo TPHCM, Sở Xây dựng, các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn, thiết kế, nhà thầu cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đã tham gia triển khai công trình.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM ông Trần Quang Lâm. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Bí thư phường Sài Gòn ông Bùi Xuân Cường. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Sau lễ hợp long, dự án vẫn còn các công đoạn hoàn thiện, kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng. Ông cho biết tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, đặt yêu cầu về chất lượng và an toàn lên hàng đầu.

“Niềm vui trọn vẹn nhất không chỉ là nhìn thấy một công trình hoàn thành, mà là khi món quà tri ân này thực sự đi vào đời sống, được người dân đón nhận, yêu mến và gìn giữ qua nhiều thế hệ”, ông Hùng chia sẻ.

Sau nhiều giờ triển khai thực hiện, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức hợp long sáng 21/10.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn sẽ trở thành biểu tượng mới của TPHCM.

Khoảnh khắc đưa nhịp vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào vị trí hợp long.