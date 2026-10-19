Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chờ đón nhịp chính 3.400 tấn để kết nối toàn tuyến

Ngày 19/10, theo ghi nhận tại công trường thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, nhà thầu đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục kết cấu. Phần cầu dẫn và hệ thống trụ ở cả hai bờ dần thành hình, chuẩn bị đón nhịp chính để kết nối toàn tuyến.

Ở phía phường Sài Gòn, phần cầu dẫn uốn cong hướng ra lòng sông đang được khẩn trương hoàn thiện. Công nhân, kỹ sư cùng máy móc, thiết bị thi công được huy động làm việc tại công trường. Các cần trục và phương tiện chuyên dụng hoạt động liên tục để phục vụ việc thi công, lắp đặt các hạng mục kết cấu, từng bước hoàn thiện phần cầu dẫn trước khi kết nối với nhịp chính.

Trong khi đó, tại bờ Thủ Thiêm, các trụ cầu và đường dẫn dần hiện rõ hình hài. Nhiều thiết bị cơ giới, cần trục được bố trí dọc công trường, hỗ trợ thi công các hạng mục còn lại. Các kỹ sư, công nhân tập trung xử lý từng phần kết cấu, hoàn thiện khu vực tiếp giáp để chuẩn bị đón nhịp cầu chính.

Đến thời điểm hiện tại, hai đầu cầu đi bộ nối trung tâm TP.HCM với đô thị mới Thủ Thiêm cơ bản định hình, chờ nhịp vòm thép chính nặng 3.400 tấn được đưa về công trường để chuẩn bị hợp long.

Tại khu vực giữa sông, công tác chuẩn bị đón nhịp chính được triển khai song song với việc hoàn thiện các hạng mục ở hai bờ. Khi sà lan chở kết cấu thép cập bờ Thủ Thiêm, các đơn vị sẽ tiến hành định vị, căn chỉnh để phục vụ công đoạn lắp đặt, kết nối nhịp cầu. Theo kế hoạch, công trình dự kiến hợp long ngày 21/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Trước đó, từ 4h ngày 18/10, đoàn lai dắt bắt đầu hành trình đưa nhịp vòm thép dài 187m, nặng khoảng 3.400 tấn từ khu vực Vũng Tàu về trung tâm TP.HCM. Quãng đường thủy khoảng 124km dự kiến được thực hiện trong hai ngày. Dự kiến chiều 19/10, sà lan sẽ đến khu vực neo đậu phía bờ Thủ Thiêm để chuẩn bị các công đoạn định vị, căn chỉnh trước khi hợp long.

Việc vận chuyển nguyên khối kết cấu thép có trọng lượng lớn đòi hỏi phương án kỹ thuật, neo giữ và điều phối luồng tuyến chặt chẽ. Các đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan quản lý hàng hải nhằm bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được thiết kế theo hình tượng lá dừa nước, gợi nét đặc trưng của vùng Nam Bộ. Công trình nằm giữa cầu Ba Son và hầm vượt sông Sài Gòn, kết nối công viên Bến Bạch Đằng với công viên bờ sông thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 720m, bề rộng từ 6-11m. Nhịp chính được thiết kế dạng vòm thép kết hợp dây văng, với tĩnh không thông thuyền cao 10m, bảo đảm không gian lưu thông cho tàu thuyền.

Khởi công tháng 3/2025, công trình có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood tài trợ toàn bộ kinh phí. Khi hoàn thành, cầu đi bộ được kỳ vọng mở thêm không gian đi bộ, sinh hoạt cộng đồng ven sông, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc và tăng kết nối giữa khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm.