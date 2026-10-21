Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn bước vào giai đoạn kiểm định

Hợp long sau 8 giờ

Ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành hợp long sau 8 giờ thi công liên tục, từ 5 giờ đến 13 giờ.

Để đưa kết cấu thép vào đúng vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02, các đơn vị thi công phải tính toán kỹ diễn biến thủy triều và dòng chảy trên sông Sài Gòn.

Đội ngũ kỹ thuật đã theo dõi dữ liệu thủy văn trong nhiều tháng, đối chiếu với số liệu các năm trước để xác định thời điểm “nước đứng”, khi mực nước tương đối ổn định và dòng chảy giảm.

Khoảng thời gian thuận lợi chỉ kéo dài khoảng 3 giờ, đòi hỏi các thao tác phải được chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chính xác.

Trong quá trình hợp long, sà lan chở kết cấu cầu được xoay ngang, đưa vào vị trí đã xác định.

Hệ thống cáp neo, tời kéo và việc điều chỉnh nước dằn trong sà lan được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu trước tác động của dòng chảy, bảo đảm các điểm kết nối khớp với thiết kế.

Cận cảnh hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng mô phỏng những kịch bản biến động dòng chảy, từ đó tính toán phương án điều phối cáp, tời neo.

Việc bơm, xả nước ballast giúp điều chỉnh đối trọng, kết hợp hệ thống rơ-moóc tự hành SPMT để tinh chỉnh vị trí kết cấu, đưa nhịp cầu vào đúng vị trí thiết kế.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng mối nối và trạng thái chịu lực của kết cấu thép.

Sau 8 giờ thi công liên tục, từ 5 giờ đến 13 giờ ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công.

Kết quả sẽ được đối chiếu với hồ sơ thiết kế, đồng thời công trình được quan trắc để theo dõi những thay đổi trong quá trình hoàn thiện.

Đáng chú ý, công tác kiểm tra độ rung có ý nghĩa quan trọng đối với cầu đi bộ có kết cấu thép. Các phép đo gia tốc và tần số dao động tự nhiên giúp đánh giá phản ứng của cầu trước tác động từ bước chân người, làm cơ sở xem xét giải pháp hạn chế rung lắc nếu cần thiết.

Cùng với đó, công trình sẽ được thử tải theo phương án được phê duyệt nhằm đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn trước khi nghiệm thu.

Kết cấu thép đặc biệt, nhịp chính dài 187m

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187m, không bố trí trụ đỡ giữa sông. Công trình nổi bật với hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước, tạo điểm nhấn kiến trúc hài hòa với cảnh quan ven sông.

Theo đơn vị chế tạo, cầu sử dụng hệ kết cấu thép không gian có hình dáng cong ba chiều, được mô tả là dạng “cầu mềm”. Đặc điểm này đòi hỏi tính toán chính xác khả năng chịu lực, độ võng và biến dạng của kết cấu khi chịu tải trọng.

Để tạo nên những đường cong liền mạch, các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo những bán kính cong khác nhau rồi liên kết thành tổng thể.

Việc hợp long thành công là cột mốc đáng mừng sau quá trình thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp.

Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng để triển khai bản vẽ, kiểm soát kích thước, tọa độ từng cấu kiện; công tác trắc đạc được thực hiện xuyên suốt quá trình tổ hợp, lắp dựng nhằm hạn chế sai lệch so với thiết kế.

Chất lượng vật liệu và liên kết cũng được kiểm soát chặt chẽ. Thép sử dụng cho công trình phải đáp ứng yêu cầu về độ bền, độ dẻo dai, khả năng chịu kéo và độ giãn dài, trong đó có thép theo tiêu chuẩn A572. Các mối hàn chịu lực phải đáp ứng tiêu chuẩn AWS D1.1.

Theo lãnh đạo Nhà máy Đại Dũng, toàn bộ mối hàn trên kết cấu cầu được kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy (NDT), giúp phát hiện khuyết tật mà không làm hư hại cấu kiện, góp phần bảo đảm chất lượng và độ bền của các liên kết thép.

Một yêu cầu kỹ thuật khác là tính toán độ vồng (camber), tức độ cong được tạo trước trong quá trình chế tạo để bù phần võng xuống khi kết cấu chịu tải. Thông số này được xác định dựa trên hồ sơ thiết kế và kết quả đo kiểm thực tế nhằm bảo đảm cao độ và hình dáng cầu theo yêu cầu kỹ thuật.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn do Nutifood tài trợ 100% kinh phí xây dựng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc hợp long thành công là cột mốc đáng mừng sau quá trình triển khai với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công để kiểm tra, hoàn thiện công trình, hướng đến mục tiêu bảo đảm an toàn và chất lượng bền vững.

Sau hợp long, các nhà thầu sẽ tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và chỉnh trang cảnh quan tại hai đầu cầu. Các hạng mục này góp phần hoàn thiện diện mạo công trình, tạo không gian đi bộ ven sông phục vụ người dân và du khách.

Công trình dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2026. Trước khi đưa vào sử dụng, cầu sẽ trải qua các bước kiểm định, thử tải và nghiệm thu theo quy định. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo điểm nhấn kiến trúc mới tại trung tâm TP.HCM, bổ sung không gian công cộng và điểm đến gắn với cảnh quan sông Sài Gòn.

Nhiều đơn vị tham gia triển khai dự án Dự án quy tụ các đơn vị tư vấn, quản lý và thi công có kinh nghiệm trong nước và quốc tế. Ở khâu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, liên danh Công ty TNHH Chodai & Kiso-Jiban Việt Nam, Công ty TNHH Chodai và Công ty TNHH Kiến trúc Niwa đảm nhiệm triển khai phương án kiến trúc hình lá dừa nước được TP.HCM lựa chọn năm 2023. Các thành viên liên danh có kinh nghiệm tham gia những dự án cầu lớn như cầu Nhật Tân, cầu Cần Thơ và cầu Akashi Kaikyo tại Nhật Bản. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đảm nhiệm tư vấn quản lý dự án; công tác tư vấn giám sát do liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam và Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Đại học Giao thông vận tải thực hiện. Trong công tác thi công, Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) phụ trách cầu dẫn và đường đầu cầu ở hai bờ sông. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương thi công cầu chính, còn Tập đoàn Đại Dũng đảm nhiệm cung cấp, chế tạo và lắp đặt kết cấu vòm thép chính.