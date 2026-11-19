Ghi nhận tại công trường, các phần việc hoàn thiện đang được các nhà thầu khẩn trương thi công. Ông Đặng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, cho biết tiến độ hiện tại, đảm bảo đến 31/12 sẽ hoàn thành toàn bộ các phần kết cấu bê tông cốt thép chính và hạ tầng liên quan của gói thầu đơn vị này thi công, để công trình đưa vào vận hành kịp Tết Đinh Mùi 2027.

Công trường huy động 5 cẩu lớn, nhiều xà lan chuyên dụng cùng hệ thống thiết bị nâng hút nặng cùng đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân thi công liên tục. Ở phần cầu thép chính, trong ngày 18/11, công tác tháo lắp hệ dầm tạm đã gần hoàn tất. Phía Đại Dũng cho biết việc tháo dỡ hệ khung tạm dự kiến hoàn thành ngay trong ngày 19/11, hoàn thiện bản mặt cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu Đạt Phương thực hiện thảm nhựa bề mặt cầu.

Anh Trần Lê Đức Anh, cán bộ giám sát kỹ thuật Tập đoàn Đại Dũng, cho biết phần việc liên quan đến kết cấu cầu của đơn vị đã hoàn thành khoảng 70%. Nhà thầu huy động khoảng 38 người trực tiếp thi công mỗi ngày, cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ tháo dỡ giàn giáo.

Ngay trong chiều 18/11, Ban chỉ huy cũng họp triển khai phương án căng kéo cáp để sớm đưa công trình vào vận hành đúng tiến độ trước mốc thời gian dự kiến.

Hệ dầm tạm, khung sắt bắt đầu tháo dỡ sau khi hợp long cầu đi bộ ngày 21/10, hiện chỉ còn những phần việc cuối cùng.

Các phần việc hoàn thiện ở những hạng mục khác như thảm nhựa đường dẫn, hoàn thiện cảnh quan cũng đang được các nhà thầu khẩn trương thi công.

Cầu thang xoắn đường dẫn phía Bến Bạch Đằng đang hoàn thiện.

Không khí khẩn trương dưới nắng nóng công trường. Trong ngày 18/11, khoảng 20 công nhân được bố trí vệ sinh, đục nhám, xử lý bề mặt để tiến hành thảm phần đường dẫn cầu phía Bến Bạch Đằng để thảm nhựa tối cùng ngày.

Thiết kế tàu lá dừa nước. Khi vận hành sẽ có hệ thống nước chảy dọc từ sóng lá dừa này xuống đài phun nước.

Đài phun nước dưới chân cầu cũng đang được xây dựng. Theo thiết kế, khu vực chân cầu và lối tiếp cận đường dẫn sẽ tích hợp không gian công cộng, đài phun nước, cùng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật phục vụ sinh hoạt về đêm.

Máy móc, nhân lực, thiết bị tập trung trên công trường. Ông Đặng Xuân Hải cho biết thuận lợi là ông được chủ đầu tư tin tưởng giao vai trò điều phối chung tiến độ thi công giữa các nhà thầu tại hiện trường, việc liên lạc, rà soát công việc thực hiện liên tục từng ngày và các đơn vị cùng phối hợp xử lý ngay vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ.

Hạng mục cầu thang phía Bến Bạch Đằng đang chuẩn bị để lắp thang cuốn.

Một công nhân đang miệt mài vệ sinh tại khu vực đường dẫn dưới nắng nóng của TP.HCM trưa 18/11, để kịp tối cùng ngày, đường dẫn phía Bến Bạch Đằng sẽ thảm lớp nhựa đầu tiên. Anh Nguyễn Tân, cán bộ kỹ thuật phụ trách hạng mục thảm mặt cầu và đường dẫn, cho biết tiến độ thi công phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng và điều kiện thời tiết. Nhà thầu đã chuẩn bị nhân lực, thiết bị để triển khai ngay.

Phía Thủ Thiêm, phần đường dẫn vẫn đang hoàn thiện, nhiều máy móc thiết bị, nhân sự đang được tập trung tại đây.

Ghi nhận tại công trường cho thấy, dù thời tiết nắng nóng, công nhân vẫn miệt mài làm việc tại các vị trí. Ông Đặng Xuân Hải cho biết phần kết cấu bê tông cốt thép do đơn vị đảm nhận cơ bản hoàn thành. Hiện các nhà thầu đang tổ chức thi công cuốn chiếu, do mặt bằng công trường hạn chế, bảo đảm công việc của từng đơn vị không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nối khu vực Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm nổi bật với hệ vòm thép lấy cảm hứng từ lá dừa nước Nam Bộ, kết hợp nhịp chính dài 187 m không có trụ giữa sông, để mở rộng khoảng thông thuyền.

Cây cầu đi bộ đầu tiên của TP.HCM, nối 2 bờ sông Sài Gòn, từ khu vực trung tâm TP.HCM với Thủ Thiêm. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, do Nutifood tài trợ toàn bộ, khởi công dịp 30/4/2025. Ngày 21/10, công trình đã hợp long nhịp chính. Chủ đầu tư cho biết phấn đấu để công trình hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2027, để người dân TP.HCM và du khách có thêm điểm vui chơi, giải trí.