Cầu đi bộ nghìn tỷ chính thức nối 2 bờ sông Sài Gòn

Hợp long là mốc thi công quan trọng nhất của dự án, kết nối nhịp chính với các phần kết cấu tại công trường, từng bước hoàn thiện hình dáng tổng thể của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công năm 2025. Đến thời điểm này, dự án đã thực hiện được khoảng 90% khối lượng công việc.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các sở, ban, ngành và phường Sài Gòn đến tham dự lễ hợp long cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn sáng nay.

Ông Trương Hùng - Phó chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, đại diện nhà tài trợ - cho biết công tác hợp long hôm nay là bước quan trọng để tiến tới hoàn thiện cây cầu. Sau hợp long, Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tập trung hoàn thiện công trình, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu, với chất lượng và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh thay mặt lãnh đạo thành phố trao tặng những phần quà cho công nhân, kỹ sư dự án.

Trước đó, các đơn vị thi công đã chuẩn bị xuyên đêm cho sự kiện này. Từ 5h sáng 21/10, đoàn lai dắt hoàn thành việc xoay ngang sà lan chở vòm thép nặng 3.400 tấn, di chuyển vào trụ đỡ 2 đầu; sau đó tiến hành định vị, hiệu chỉnh và hạ tải.

Đây là bước chuẩn bị trực tiếp cho công tác hợp long nhằm đưa kết cấu về vị trí phù hợp để thực hiện đấu nối.

Sau hợp long, các đơn vị tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, từ kết cấu, thảm nhựa mặt cầu, lan can, hệ thống âm thanh chiếu sáng, thang máy, thang cuốn đến các chi tiết kiến trúc và cảnh quan.

Ông Ngô Đức Vịnh (58 tuổi) đã có mặt tại công viên bờ sông Thủ Thiêm từ 6h để theo dõi khoảnh khắc cây cầu hợp long. "Tôi rất bất ngờ khi được biết cây cầu nặng đến 3.400 tấn và nhịp cầu dài 187 m. Tôi tò mò về cách thức họ hợp long cây cầu. Đây là lần đầu tiên TP.HCM sở hữu cầu đi bộ bắc ngang sông với kết cấu lớn như vậy", ông chia sẻ.

Lãnh đạo Nutifood kỳ vọng cây cầu không chỉ kết nối đôi bờ sông Sài Gòn, mà còn góp thêm một không gian công cộng đẹp và giàu sức sống cho thành phố. "Nơi người dân có thể dạo bước, ngắm nhìn dòng sông, tận hưởng những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè; nơi du khách có thêm một trải nghiệm đáng nhớ khi đến với TP.HCM", ông Trương Hùng bày tỏ.