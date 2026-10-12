Cầu đi bộ hình lá dừa qua sông Sài Gòn dự kiến hợp long ngày 21/10

Thông tin từ Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, đơn vị đầu tư cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tặng người dân TP.HCM, dự kiến ngày 21/10 tới đây, cây cầu đi bộ này sẽ được hợp long.

Hiện cả nước chỉ có 2 phương tiện phù hợp cho công tác lai dắt. Sà lan Trung Nam S05 là là phương tiện thực hiện, dự kiến mất 2 ngày để lai dắt tổ hợp 3.400 tấn từ Vũng Tàu về khu vực lắp đặt.

Hiện công tác thử tải toàn bộ tổ hợp, gồm kết cấu cầu chính và hệ khung đỡ với tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn đã hoàn tất. Các đơn vị đang tập trung chuẩn bị cho hành trình đặc biệt: Lai dắt nhịp cầu và hệ khung đỡ từ Vũng Tàu về vị trí lắp đặt.

Nhà đầu tư cho biết hiện công trình đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng, tiến gần đến cột mốc hợp long.

Đơn vị thi công huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp 3.400 tấn lên độ cao 40cm, để kiểm tra và đánh giá.

Tại nhà máy của Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng ở phường Rạch Dừa, kết cấu thép vòm cầu chính đã hoàn tất lắp dựng. Với hình dáng lấy cảm hứng từ lá dừa nước, phần vòm thép khổng lồ đã lộ diện thiết kế đặc trưng của cây cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Trước khi được đưa về vị trí lắp đặt, toàn bộ tổ hợp với kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ chuyên dụng nặng khoảng 2.000 tấn đã trải qua cuộc thử tải đặc biệt. Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng chịu lực, độ ổn định và mức độ an toàn của cả kết cấu cầu lẫn hệ khung đỡ, trước khi vận chuyển và hợp long.

Dự kiến trong tuần này, các kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông lai dắt vòm cầu trên sông, từ Vũng Tàu về khu vực lắp đặt sẽ được TP.HCM họp, thống nhất.

Đơn vị thi công phải huy động khoảng 30 module xe vận chuyển tự hành đa trục SPMT, sử dụng hệ thống thủy lực nâng toàn bộ tổ hợp 3.400 tấn lên độ cao 40cm, để kiểm tra và đánh giá. Các cảm biến và thiết bị quan trắc được bố trí tại những vị trí trọng yếu để ghi nhận các thông số kỹ thuật của kết cấu.

Sau 24 giờ thử tải và theo dõi chuyển vị, kết quả xác nhận toàn bộ tổ hợp kết cấu cầu và hệ khung đỡ ổn định, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật. Các thông số về độ võng và độ cứng của hệ cầu đều phù hợp với tính toán thiết kế.

Mất 2 ngày để lai dắt tổ hợp 3.400 tấn về khu vực lắp đặt

Nhà đầu tư cho biết phần việc tiếp theo cũng là công đoạn cuối quan trọng là hạ thủy, lai dắt và hợp long. Từ khu vực cảng Đông Xuyên phường Rạch Dừa, sà lan lai dắt dự kiến mất khoảng 2 ngày để đưa cầu về khu vực lắp đặt.

Nhịp giữa lên tới 187m cùng thiết kế vòm thép uốn lượn và bệ đỡ công trình được thi công từ phường Rạch Dừa với tổng trọng lượng hơn 3.000 tấn sẽ được sà lan lai dắt về sông Sài Gòn để lắp đặt.

Theo kế hoạch, cầu đi bộ sẽ hợp long ngày 21/10. Công tác hợp long được tính toán theo điều kiện thủy văn và mực nước sông Sài Gòn, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng kỹ thuật.

Sau khi hợp long, công trình tiếp tục được hoàn thiện các hạng mục mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm…, hình thành không gian đi bộ và kết nối cảnh quan hai bên bờ sông.

Thiết kế cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, công trình tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức xã hội hóa do Nutifood tài trợ.

Riêng tại gói thầu XL01, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã hoàn thành các hạng mục xây dựng hai đầu cầu dẫn. Ở gói thầu XL02, các hạng mục chính của cầu như kết cấu cầu, cầu thang xoắn, cầu thang bộ, thang máy, bể nước cảnh quan và trạm bơm nước đã cơ bản hoàn tất.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước, biểu tượng thân thuộc của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công vào dịp 30/4/2025, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới trong tương lai của TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức xã hội hóa do Nutifood tài trợ. Cây cầu trong tương lai không chỉ mang vẻ đẹp kiến trúc độc đáo, mà còn gửi gắm thông điệp nhân văn, lan tỏa tinh thần “Vì cộng đồng - Vì một TP.HCM đáng sống hơn” mà doanh nghiệp, người dân mong muốn chung tay thực hiện cùng chính quyền Thành phố.