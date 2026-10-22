Cầu đi bộ gần 1.000 tỷ đồng qua sông Sài Gòn chính thức hợp long

Cầu đi bộ góp phần mở rộng không gian dành cho người đi bộ, tăng khả năng kết nối hai bờ sông Sài Gòn. Ảnh: Tập đoàn Đại Dũng

Ngày 21/10, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn tại TP HCM chính thức hợp long nhịp chính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công công trình có tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng.

Tổ hợp kết cấu được vận chuyển bằng sà lan từ Vũng Tàu về công trường. Trong đó, nhịp chính có thiết kế vòm thép hình lá dừa, dài 187 m, nặng khoảng 1.400 tấn. Hệ khung đỡ chuyên dụng có trọng lượng khoảng 2.000 tấn, nâng tổng trọng lượng tổ hợp lên khoảng 3.400 tấn.

Khoảng 3h ngày 21/10, đơn vị thi công bắt đầu tháo neo, sử dụng tàu chuyên dụng lai dắt sà lan ra giữa sông. Bốn tàu kéo phối hợp điều chỉnh hướng di chuyển, đưa tổ hợp kết cấu tiếp cận vị trí lắp đặt.

Đến khoảng 4h45, sà lan bắt đầu xoay ngang để đưa nhịp chính vào vị trí hợp long. Khoảng 5h40, nhịp cầu được đưa đến khu vực chuẩn bị đấu nối với hai phần cầu đã thi công.

Sau đó, các đơn vị tiến hành định vị, hiệu chỉnh cao độ và hạ tải nhịp cầu bằng hệ thống kích thủy lực, xe tự hành đa trục SPMT, kết hợp điều chỉnh lượng nước dằn trong sà lan.

Đúng 8h cùng ngày, nhịp chính được đưa vào vị trí hợp long. Các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác hàn nối, cố định kết cấu và triển khai những bước kỹ thuật tiếp theo theo phương án thi công.

Ngoài yêu cầu kỹ thuật, quá trình thi công còn chịu tác động của mực nước, thủy triều và dòng chảy. Vì vậy, thời điểm hợp long được lựa chọn dựa trên tính toán điều kiện thủy văn, nhằm tạo thuận lợi cho việc định vị, hạ tải và đấu nối nhịp cầu.

Để bảo đảm an toàn thi công, luồng sông Sài Gòn qua khu vực công trường được thông báo tạm cấm lưu thông từ 2h đến 18h trong hai ngày 21 và 22/10.

Dự kiến khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027

Sau khi hợp long, các đơn vị thi công sẽ tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, các hạng mục kiến trúc, hệ thống chiếu sáng, thang cuốn và thang máy. Công trình cũng sẽ trải qua các bước kiểm tra, kiểm định và nghiệm thu nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có vị trí kết nối khu vực Bến Bạch Đằng với Thủ Thiêm, góp phần tăng khả năng kết nối giữa hai bờ sông, đồng thời mở rộng không gian dành cho người đi bộ tại khu vực trung tâm TP HCM.

Với thiết kế vòm thép hình lá dừa, công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc, bổ sung không gian sinh hoạt và tham quan cho người dân, du khách.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến được đưa vào khai thác dịp Tết Nguyên đán 2027, sau khi hoàn tất các hạng mục xây dựng và công tác nghiệm thu.

Trần Trọng