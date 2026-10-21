Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn hợp long thành công

Đến 13 giờ ngày 21/10, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công, đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng.

Công tác hợp long được triển khai từ rạng sáng 21/10, theo phương án tính toán dựa trên diễn biến thủy triều. Sau nhiều tháng theo dõi dữ liệu thủy văn và đối chiếu số liệu các năm trước, đội ngũ kỹ thuật xác định khoảng 3 giờ nước đứng, khi mực nước tương đối ổn định, dòng chảy giảm, tạo điều kiện thuận lợi đưa kết cấu cầu vào vị trí.

Công tác hợp long được triển khai từ rạng sáng 21/10, theo phương án tính toán dựa trên diễn biến thủy triều.

Trong quá trình thi công, sà lan chở vòm thép cầu nặng 1.400 tấn được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02. Hệ thống cáp neo, tời kéo, điều chỉnh nước dằn trong sà lan và rơ-moóc tự hành SPMT được phối hợp vận hành để kiểm soát vị trí kết cấu. Các kỹ sư sử dụng phần mềm chuyên dụng mô phỏng biến động dòng chảy, tính toán phương án điều phối lực kéo, neo giữ và điều chỉnh đối trọng, bảo đảm các điểm kết nối chính xác theo thiết kế.

Sà lan chở vòm thép cầu nặng 1.400 tấn được xoay ngang, đưa vào vị trí giữa hai trụ TC01 và TC02.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn có nhịp chính dài 187 m, không bố trí trụ đỡ giữa sông. Công trình nổi bật với hệ vòm thép lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, kết hợp vòm biên tạo hình giọt nước. Theo đơn vị chế tạo, đây là dạng kết cấu thép không gian có đường cong ba chiều, được mô tả là “cầu mềm”, đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ độ võng, biến dạng và khả năng chịu lực.

Các cấu kiện thép được chia thành nhiều phân đoạn, gia công theo những bán kính cong khác nhau rồi liên kết thành một thể thống nhất. Quá trình chế tạo, lắp dựng được kiểm soát bằng phần mềm chuyên dụng và công tác trắc đạc nhằm hạn chế sai lệch. Vật liệu thép đáp ứng yêu cầu thiết kế; các mối hàn chịu lực được thực hiện theo tiêu chuẩn AWS D1.1 khắt khe của Hiệp hội Hàn Hoa Kỳ và kiểm tra bằng phương pháp không phá hủy để phát hiện khuyết tật mà không làm ảnh hưởng đến cấu kiện.

Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã hợp long thành công.

Sau hợp long, các đơn vị chuyên môn tiếp tục đo đạc hình dáng tổng thể, kiểm tra độ vồng, lực căng cáp, chất lượng mối nối và trạng thái chịu lực của kết cấu thép. Công tác quan trắc, đo độ rung và thử tải sẽ giúp đánh giá khả năng chịu lực, độ ổn định, mức độ an toàn của công trình trước khi nghiệm thu.

Các nhà thầu đồng thời tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu. Ông Đặng Xuân Hải, Chỉ huy trưởng công trình thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương, đơn vị thi công cầu chính, cho biết nhà thầu sẽ tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thẩm mỹ của công trình.

Sau hợp long, các nhà thầu đồng thời tập trung hoàn thiện mặt cầu, lắp đặt lan can, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và cảnh quan hai đầu cầu.

Nutifood là đơn vị tài trợ 100% kinh phí xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết việc hợp long thành công là cột mốc quan trọng sau quá trình chuẩn bị và thi công với nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Ông ghi nhận nỗ lực của các đơn vị thiết kế, tư vấn, giám sát và thi công đã phối hợp đưa dự án đến giai đoạn này.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Nutifood mong muốn mang đến người dân TP Hồ Chí Minh một cây cầu có kiến trúc đẹp, bảo đảm an toàn, thuận tiện và chất lượng bền vững. Sau hợp long, dự án vẫn còn các công đoạn kiểm tra, hoàn thiện và nghiệm thu. Nutifood sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, nỗ lực bảo đảm chất lượng, đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa công trình vào phục vụ người dân. Đây cũng là món quà tri ân doanh nghiệp mong muốn gửi đến cộng đồng và người tiêu dùng đã luôn tin tưởng, đồng hành cùng Nutifood.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được kỳ vọng bổ sung không gian công cộng ven sông, tạo điểm kết nối phục vụ nhu cầu đi bộ, tham quan của người dân và du khách, đồng thời góp phần tạo diện mạo kiến trúc đặc sắc cho khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.