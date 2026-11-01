Cầu dây văng gần 30.000 tỷ đồng nối hai tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long được phê duyệt

Theo quy hoạch, công trình vượt sông Hậu nằm cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu, có điểm đầu kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại khu vực nút giao Chà Và thuộc tỉnh Vĩnh Long và điểm cuối nối vào cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2 thuộc TP. Cần Thơ.

Phần cầu chính được thiết kế theo dạng dây văng hai tầng, sử dụng kết cấu giàn thép để kết hợp cả đường bộ cao tốc và đường sắt trên cùng một công trình. Trong đó, tầng trên được bố trí 6 làn xe cao tốc với mỗi làn rộng 3,75 m, tốc độ thiết kế đạt 100 km/h; phần cầu chính không bố trí làn dừng khẩn cấp và có tổng bề rộng mặt cắt ngang là 30,5 m.

Tầng dưới của cầu dành cho tuyến đường sắt đôi khổ tiêu chuẩn 1.435 mm với tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng. Phương án thiết kế này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai, đồng thời giúp khai thác chung công trình vượt sông Hậu cho cả hai loại hình vận tải.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu.

Đối với phần đường dẫn và các cầu trên tuyến, dự án được đầu tư theo quy mô 6 làn xe cùng hai làn dừng khẩn cấp rộng 3 m mỗi làn, tốc độ thiết kế 100 km/h; phần cầu dẫn có mặt cắt ngang rộng 32,2 m, sử dụng kết cấu dầm Super T và giàn thép.

Theo hướng tuyến dự kiến, từ điểm nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, công trình sẽ đi qua địa bàn xã Đông Bình, vượt Quốc lộ 1, Quốc lộ 54, kênh Chà Và và sông Phù Ly trước khi đi theo hành lang quy hoạch tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ để vượt sông Hậu.

Khi sang địa phận TP. Cần Thơ, tuyến đường tiếp tục đi trên cao qua phường Hưng Phú, vượt qua khu công nghiệp Hưng Phú và khu đô thị Nam Cần Thơ rồi tách khỏi hành lang đường sắt để kết nối vào nút giao IC2, liên thông trực tiếp với tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau.

Về nguồn vốn thực hiện, đây là dự án thuộc nhóm A với sơ bộ tổng mức đầu tư đạt 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Trong cơ cấu nguồn vốn này, khoảng 21.644 tỷ đồng dự kiến được bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và phần còn lại khoảng 5.406,18 tỷ đồng sẽ được chuyển tiếp sang giai đoạn 2031 - 2035.

Nhằm tạo sự thuận lợi trong công tác triển khai cũng như bảo đảm tiến độ đề ra, dự án được phân chia thành 3 dự án thành phần.

Cụ thể, dự án thành phần 1 thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức thực hiện. Dự án thành phần 2 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa bàn TP. Cần Thơ do UBND thành phố chịu trách nhiệm triển khai. Trong khi đó, dự án thành phần 3 bao gồm hạng mục xây dựng cầu Cần Thơ 2 và hệ thống đường dẫn hai đầu cầu do Bộ Xây dựng trực tiếp làm cơ quan chủ quản.

Bộ Xây dựng cũng giao Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đảm nhận vai trò chủ đầu tư trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc rộng rãi nhằm lựa chọn thiết kế phù hợp nhất cho công trình. Theo kế hoạch, cầu Cần Thơ 2 và hệ thống đường dẫn dự kiến sẽ được khởi công vào năm 2027 với thời gian thi công kéo dài khoảng 5 năm trước khi hoàn thành và chính thức đưa vào khai thác.

Khi đi vào hoạt động, cầu Cần Thơ 2 sẽ bổ sung một tuyến kết nối quan trọng bắc qua sông Hậu, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng và gia tăng khả năng liên thông giữa các trục giao thông huyết mạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ với cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang được kỳ vọng sẽ giảm tải áp lực giao thông cho tuyến Quốc lộ 1 cùng các tuyến đường hiện hữu, qua đó nâng cao năng lực vận chuyển hành khách và hàng hóa giữa TP.HCM, Cần Thơ với các tỉnh miền Tây.

Bên cạnh đó, công trình còn tạo điều kiện thuận lợi để kết nối các trung tâm kinh tế, khu đô thị và khu công nghiệp với hệ thống cảng hàng không, cảng biển, cảng sông trong toàn vùng. Việc tích hợp hạ tầng đường sắt ngay trên cầu cũng được kỳ vọng sẽ mở ra thêm phương thức vận tải khối lượng lớn, góp phần nâng cao năng lực logistics và kéo giảm chi phí vận chuyển trong dài hạn.

Với quy mô đầu tư hơn 27.000 tỷ đồng cùng thiết kế kết hợp đồng bộ giữa đường bộ và đường sắt, cầu Cần Thơ 2 hứa hẹn trở thành một trong những công trình giao thông trọng điểm của khu vực Tây Nam Bộ, góp phần tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế cho toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong những năm tới.