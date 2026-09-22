Cầu dân sinh chìm sâu, người dân Hà Nội mạo hiểm lội nước qua sông

Do mưa lớn, mực nước sông Đáy lên 6,62 m, vượt mức báo động II 0,12 m, tràn qua cầu Tân Phú (nối xã Hưng Đạo và xã An Khánh, Hà Nội).

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và chủ động phòng ngừa các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra, UBND xã Hưng Đạo thông báo tạm dừng lưu thông hoàn toàn đối với tất cả các phương tiện giao thông và người dân qua lại khu vực cầu

Dù vậy, ghi nhận vào chiều 20/9, nhiều người dân vẫn bất chấp nguy hiểm lội qua sông với lý do, nếu phải đi vòng ra cầu vượt sông Đáy ở Đại lộ Thăng Long, quãng đường sẽ xa hơn gấp nhiều lần việc đi qua cầu.

Ông T. (áo xanh nhạt) cho biết quen với cảnh cầu tạm Tân Phú ngập nước mỗi khi có mưa lớn. Hiện cầu bị ngập từ ngày 17/9 đến nay nước vẫn chưa rút. Do làm việc tại khu vực này nên ông phải mang cất quần áo dài để lội qua sông, sau đó thay đồ ở bờ bên kia để đến nơi làm việc.

Về lý do bất chấp nguy hiểm lội qua sông, nhiều người lý giải, nếu đi cầu Tân Phú có thể nhanh chóng đến khu vực bên kia sông. Trong khi đó, nếu di chuyển ra cầu vượt sông Đáy ở Đại lộ Thăng Long, quãng đường sẽ xa hơn gấp nhiều lần với khoảng 30 - 40 phút di chuyển.

Biển cảnh báo khu vực ngập sâu nguy hiểm, cấm người và phương tiện đi lại được đặt ở đầu đường vào cầu phía xã An Khánh.

Ngay bên cạnh cầu tạm, dự án cầu Tân Phú có chiều dài khoảng 500m (gồm đường dẫn và cầu) hiện vẫn đang được triển khai. Công trình khởi công năm 2024, dự kiến hoàn thành cuối 2025, song do gặp một số khó khăn, vướng mắc nên chậm tiến độ.

Ghi nhận chiều 20/9, đến nay các trụ cầu giữa lòng sông Đáy đã hoàn thành. Tuy nhiên, nhiều hạng mục quan trọng khác vẫn dang dở.

Trên công trường, ghi nhận số ít công nhân đang triển khai một số hạng mục của dự án.

Các công nhân tại đây cho biết, công việc trên công trường khá ít. Với tiến độ như hiện tại, dự án khó có thể hoàn thành trong năm nay.

Theo người dân sinh sống khu vực này, cầu mới Tân Phú được nhiều người mong mỏi sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng thay thế cầu tạm hiện hữu.

Ông Dương Văn Phượng - Chủ tịch UBND xã cho biết, chính quyền đã bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội để triển khai thi công dự án. Chính quyền địa phương đã kiến nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Tân Phú, sớm hoàn thành để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.