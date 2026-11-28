Diện mạo cầu Đại Ngãi 1 dần rõ nét sau 2 năm thi công.

Sau gần 2 năm thi công, diện mạo cầu Đại Ngãi 1 ngày càng rõ nét. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thành nhiều mũi thi công nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục. Mục tiêu trước mắt là hoàn thành phần cầu dẫn phía Vĩnh Long trong tháng 12/2026.

Công nhân làm việc trên công trường cầu Đại Ngãi 1.

Cầu Đại Ngãi 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, chiều dài hơn 3km, trong đó phần cầu chính dài khoảng 2,6km, rộng 21,5m. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng, gồm hai trụ tháp chữ A cao 110m tính từ mặt cầu, nhịp chính dài 450m. Đây là cầu dây văng có nhịp chính dài thứ hai Việt Nam, sau cầu Cần Thơ. Dự án do liên danh nhà thầu đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả thi công.

Tại khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ P24 đạt đốt thứ 18. Theo kế hoạch, hai trụ tháp dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027. Từ tháng 5/2027, nhà thầu sẽ triển khai lắp đặt hệ thống cáp dây văng, tiến tới hợp long cầu vào cuối năm 2027.

Ở khu vực cầu chính, trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, trụ P24 đạt đốt thứ 18. Theo kế hoạch, hai trụ tháp dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2027.

Ở phần cầu dẫn hai bên bờ sông Hậu, toàn bộ 42 thân mố, trụ đã hoàn thành. Khối lượng thi công xà mũ đạt khoảng 97%, lao lắp dầm Super-T đạt 80%; bản mặt cầu đã hoàn thành tại 34/42 nhịp. Các nhà thầu đang tập trung lắp đặt 8 nhịp dầm còn lại, đồng thời thi công bản mặt cầu tại những vị trí đã hoàn tất lao lắp dầm.

Ông Nguyễn Kì Nam, Phó Giám đốc Ban điều hành dự án, cho biết công trình hiện bước vào giai đoạn thi công nhiều hạng mục đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao. Ban điều hành thường xuyên rà soát tiến độ, điều phối nhân lực và thiết bị giữa các mũi thi công, ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.

Trụ tháp cầu Đại Ngãi 1 vươn mình trên sông Hậu.

Theo ông Nam, quá trình thi công trụ tháp ở độ cao lớn giữa dòng sông rộng gặp không ít khó khăn do gió mạnh, ảnh hưởng đến việc lắp dựng ván khuôn, vận chuyển vật tư và thao tác trên cao. Vì vậy, từng công đoạn phải được phối hợp chặt chẽ, kiểm soát nghiêm ngặt các yêu cầu về tim trục, cao độ và chất lượng kết cấu.

Để đáp ứng tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị, tổ chức 23 mũi thi công trên toàn công trường.

Công trường cầu Đại Ngãi 1 rộn ràng thi công.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ thay thế hoạt động phà Đại Ngãi, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các tỉnh lân cận. Công trình được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60, hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội Đồng bằng sông Cửu Long.

Những hình ảnh thi công trên công trường cầu Đại Ngãi 1: