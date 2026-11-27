Ngày 27/11, ông Nguyễn Kì Nam - Phó Giám đốc Ban điều hành gói thầu 15-XL, dự án cầu Đại Ngãi 1, cho biết công trình đang bước vào giai đoạn thi công các hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao. Ban điều hành thường xuyên rà soát tiến độ, điều phối nhân lực, thiết bị giữa các mũi thi công, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho những hạng mục nằm trên đường găng nhằm bảo đảm tiến độ đề ra.

Cầu Đại Ngãi 1 nhìn từ trên cao. (Ảnh: Chí Hùng).

Sau gần hai năm triển khai, cầu Đại Ngãi 1 đã hoàn thành khoảng 65% khối lượng hợp đồng. Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng nhiều máy móc, thiết bị đang tăng tốc thi công để hoàn thành phần cầu dẫn phía Vĩnh Long trong tháng 12/2026.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công. (Ảnh: Chí Hùng).

Cầu Đại Ngãi 1 có tổng mức đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, dài hơn 3 km, trong đó phần cầu chính dài 2,6 km, rộng 21,5 m. Công trình được thiết kế theo dạng cầu dây văng với hai trụ tháp chữ A cao 110 m tính từ mặt cầu và nhịp chính dài 450 m. Dự án do liên danh nhà thầu, đứng đầu là Tập đoàn Đèo Cả, thi công.

Đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh: Chí Hùng).

Hiện trụ tháp P23 đã thi công đến đốt thứ 25, còn trụ P24 đạt đốt thứ 18. Theo kế hoạch, hai trụ tháp sẽ hoàn thành vào tháng 4/2027, sau đó chuyển sang giai đoạn lắp đặt cáp dây văng từ tháng 5/2027.

Ở hai đầu cầu, toàn bộ 42 thân mố và trụ cầu dẫn đã hoàn thành. Khối lượng thi công xà mũ đạt khoảng 97%, lao lắp dầm Super-T đạt 80%, bản mặt cầu đã hoàn thành 34/42 nhịp. Các nhà thầu đang tập trung lao lắp 8 nhịp dầm còn lại và tiếp tục thi công bản mặt cầu tại các vị trí đã lắp dầm.

Các nhà thầu đang tập trung lao lắp 8 nhịp dầm còn lại. (Ảnh: Chí Hùng).

Đến nay, liên danh nhà thầu đã huy động 353 nhân sự, 85 máy móc, thiết bị cùng 23 mũi thi công, phấn đấu hợp long cầu Đại Ngãi 1 vào cuối năm 2027.

Khi hoàn thành, cầu Đại Ngãi 1 sẽ thay thế phà Đại Ngãi, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Vĩnh Long, Cần Thơ và các địa phương lân cận, góp phần giảm áp lực cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 60, tăng cường kết nối giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long.