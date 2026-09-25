Cầu Đa Nẫm ở Thanh Hoá sẽ được sửa chữa trong năm 2027

Ghi nhận của phóng viên Báo Xây dựng, sau khi cầu Đa Nẫm nằm trên tuyến đường tỉnh 516B xuất hiện tình trạng hư hỏng lòi sắt bản mặt cầu, đơn vị quản lý đã khắc phục tạm thời.

Sau khi mưa lũ cầu Đa Nẫm đã xuất hiện tình trạng bong tróc mặt cầu. (ảnh tư liệu).

Chiều 25/9, trao đổi với phóng viên Báo Xây dựng, ông Đinh Quang Trung, Phó giám đốc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa cho biết: Cầu Đa Nẫm sẽ được đưa vào kế hoạch sửa chữa định kỳ năm 2027.

Theo ông Trung, cầu Đa Nẫm lý trình Km 16+00 thuộc tuyến đường tỉnh 516B trước đây do huyện quản lý, sau khi giải thể cấp huyện tuyến đường này được bàn giao về cho Sở Xây dựng. Cầu này làm từ lâu và xuống cấp, hiện Sở đã đưa vào danh mục sửa chữa định kỳ của năm 2027.

Còn ông Phạm Minh Quang, cán bộ tuần kiểm, thuộc Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng Thanh Hóa cho hay: Sau khi kiểm định, chúng tôi xác định cầu Đa Nẫm là cầu yếu và đã cắm biển hạn chế tải trọng.

Sau khi xuất hiện tình trạng lòi sắt mặt cầu Đa Nẫm đã đơn vị quản lý được khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông.

Nhưng do đợt mưa lũ vừa qua mặt cầu bị ngập nước và xuất hiện tình trạng lòi sắt. Khi phát hiện, chúng tôi đã chỉ đạo đơn vị quản lý đường bộ tổ chức láng nhựa tạm thời để đảm bảo an toàn giao thông.

"Cầu Đa Nẫm có từ những năm 1970 với kết cấu là dầm thép, mặt bản bê tông cốt thép (chiều rộng 4m, dài 40m). Hiện mật độ giao thông đi qua lại trên cầu rất đông, nên có tình trạng phải chờ nhau ở đầu cầu. Chúng tôi đã báo cáo Sở Xây dựng để Sở báo cáo tỉnh xem xét đầu tư xây mới", ông Quang thông tin thêm.