Cầu Cửa Thuận: Trục giao thông huyết mạch thúc đẩy kinh tế xanh vùng ven biển TP. Huế

Ngày 4/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ tư, HĐND TP. Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã thông qua nghị quyết đặt tên cầu qua cửa biển Thuận An là cầu Cửa Thuận. Kết quả này được đưa ra trên cơ sở phương án nhận được sự đồng thuận cao nhất của người dân thông qua ứng dụng Hue-S.

Theo tờ trình của UBND TP. Huế, ngày 7/11/2025, thành phố từng đề xuất đặt tên công trình là cầu Thuận An. Tuy nhiên, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 28, HĐND thành phố khóa VIII, các đại biểu đề nghị nghiên cứu lại nhằm tránh nhầm lẫn với cầu Thuận An hiện hữu trên tuyến qua phá Tam Giang.

Tiếp thu ý kiến, UBND TP. Huế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều chỉnh đề án, đưa ra hai phương án tên gọi gồm cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Việc bình chọn được tổ chức trên ứng dụng Hue-S từ ngày 10/7 đến 6/9/2026, ghi nhận 8.423 lượt tham gia. Trong đó, phương án cầu Cửa Thuận nhận được 4.747 lượt bình chọn, chiếm 56,4%; phương án cầu Thai Dương có 3.676 lượt, chiếm 43,6%.

Trên cơ sở kết quả này, UBND TP. Huế trình HĐND thành phố xem xét, quyết định tên gọi cầu Cửa Thuận. Theo giải trình của UBND thành phố, Cửa Thuận là danh xưng viết ngắn gọn của cửa biển Thuận An. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố cũng thống nhất với phương án đề xuất, đánh giá tên gọi không chỉ mang ý nghĩa địa lý mà còn gợi nhắc những giá trị lịch sử, văn hóa và mong ước về vùng đất bình yên, thịnh vượng bên bờ biển.

Cầu vượt cửa biển Thuận An chính thức mang tên Cửa Thuận.

Phát triển hạ tầng giao thông gắn với bài toán kinh tế - môi trường bền vững

Cầu Cửa Thuận thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP. Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng.

Dự án có điểm đầu tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang và điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A - Quốc lộ 49B. Tổng chiều dài tuyến khoảng 7,785 km, trong đó phần cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, phần tuyến đường giao thông dài khoảng 5,3 km. Dù gặp một số thách thức về điều kiện thi công tại khu vực cửa biển gắn với các yêu cầu khắt khe về bảo vệ môi trường nước, công trình đã được hợp long trong năm 2025, thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026 và cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối tháng 7/2026.

Khi đưa vào khai thác, cầu Cửa Thuận cùng tuyến đường ven biển sẽ giải quyết bài toán kết nối giao thông hai bờ cửa biển, giúp tối ưu hóa mạng lưới logistics, từ đó góp phần giảm thiểu chi phí vận tải và hạn chế phát thải khí nhà kính từ các phương tiện giao thông cơ giới.

Việc hoàn thiện hạ tầng tại khu vực này mang ý nghĩa chiến lược trong việc đánh thức tiềm năng du lịch sinh thái biển, thương mại dịch vụ xanh. Đồng thời, công trình tạo động lực thúc đẩy kinh tế khu vực đầm phá Tam Giang - Cầu Hai phát triển theo hướng cân bằng giữa sinh kế của người dân và bảo tồn đa dạng sinh học.

Qua đó, TP. Huế có thêm dư địa để khai thác hiệu quả lợi thế kinh tế biển xanh, tăng cường liên kết vùng và chủ động thích ứng với các kịch bản biến đổi khí hậu trong tương lai.