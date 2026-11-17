Cầu Crimea khi chưa bị tấn công. Ảnh: Tass

Ngày 17/11, hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu chính quyền Crimea, cho biết các lực lượng Ukraine một lần nữa tấn công cầu Crimea. Ông kêu gọi người dân và du khách không di chuyển về phía cây cầu.

Ông Mikhail Razvozhayev - lãnh đạo vùng Sevastopol, cho biết ông đang phối hợp với ông Aksyonov để xử lý tình hình, sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào cây cầu.

Ông cũng khuyến cáo các tài xế tạm thời tránh di chuyển từ Crimea về phía vùng Krasnodar.

Bộ Giao thông Vận tải Nga thông báo, một cuộc tấn công bằng UAV khác đã buộc cơ quan chức năng tạm thời đình chỉ hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu Crimea. Bộ này cho biết các chuyên gia đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện tránh di chuyển về phía cây cầu và theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tình hình. Sau đó, đơn vị vận hành đường sắt Grand Service Express thông báo hoạt động lưu thông đường sắt qua cầu Crimea đã được khôi phục.

Phía Ukraine tuyên bố đã gây hư hại nghiêm trọng cho cầu Kerch. Tổng thống Volodymir Zelensky gọi đây là một chiến dịch quân sự “chưa từng có tiền lệ”.

Các video cho thấy hình ảnh một tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine chỉ vài giây trước khi đánh trúng tuyến cầu đường bộ và đường sắt, sau đó là vụ nổ lớn.

Ông Zelensky nói rằng đây là một phần của chiến dịch kéo dài và phức tạp nhằm phá hủy cây cầu, với sự tham gia của các máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo do Ukraine tự sản xuất.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói rằng một vòm cầu và một nhịp thuộc phần đường bộ đã bị sập, khiến tuyến kết nối đường bộ bị cắt đứt. Trong khi đó, tuyến đường sắt vẫn còn đứng vững nhưng vòm cầu đã bị hư hại.

Hoạt động vận tải đường sắt qua cầu được khôi phục vào ngày 17/11, sau một thời gian tạm dừng ngắn.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các hệ thống phòng không trực chiến của nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.441 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga và vùng biển Đen, biển Azov trong đêm qua

Theo tính toán của TASS dựa trên số liệu do Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Max, cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tỉnh Mátxcơva vừa qua là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất trong vòng 2 năm qua.

Ông Sobyanin cho biết, khoảng 800 UAV đã hướng về tỉnh Mátxcơva trong khoảng thời gian từ 17h ngày 16/11 đến 7h sáng 17/11.