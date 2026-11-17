Cầu Crimea thời điểm chưa bị tấn công.

Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergey Aksyonov - người đứng đầu chính quyền Crimea mới đây, cho biết các lực lượng Ukraine một lần nữa tấn công cầu Crimea. Ông kêu gọi người dân và du khách không di chuyển về phía cây cầu.

Ông Mikhail Razvozhayev - lãnh đạo vùng Sevastopol, thông báo đang phối hợp với ông Aksyonov để xử lý tình hình, sau cuộc tấn công mới nhất của Ukraine. Ông cũng khuyến cáo người dân tạm thời tránh di chuyển từ Crimea về phía vùng Krasnodar.

Bộ Giao thông Vận tải Nga thông báo, một cuộc tấn công UAV đã buộc cơ quan chức năng tạm thời đình chỉ hoạt động giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu Crimea. Bộ này cho biết các chuyên gia đang tiến hành đánh giá mức độ thiệt hại.

Nhà chức trách khuyến cáo người điều khiển phương tiện tránh di chuyển về phía cây cầu và theo dõi các thông báo chính thức để cập nhật tình hình. Sau đó, đơn vị vận hành đường sắt Grand Service Express thông báo hoạt động lưu thông đường sắt qua cầu Crimea đã được khôi phục.

Về phía Ukraine, lực lượng vũ trang nước này tuyên bố đã gây hư hại nghiêm trọng cho cầu Kerch. Tổng thống Zelensky gọi đây là một chiến dịch quân sự “chưa từng có tiền lệ”.

Các video cho thấy, một tên lửa hành trình Flamingo của Ukraine chỉ vài giây trước khi đánh trúng tuyến cầu đường bộ và đường sắt, sau đó là vụ nổ lớn.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, đây là một phần của chiến dịch kéo dài nhằm phá hủy cây cầu, với sự tham gia của các UAV và tên lửa đạn đạo do Ukraine tự sản xuất.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay, một vòm cầu và một nhịp thuộc phần đường bộ đã bị sập, khiến tuyến kết nối đường bộ bị cắt đứt.

Hoạt động vận tải đường sắt qua cầu được khôi phục vào ngày 17/11, sau một thời gian tạm dừng.

Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 1.441 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên lãnh thổ Nga và vùng biển Đen, biển Azov trong đêm qua

Theo tính toán của TASS dựa trên số liệu do Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cung cấp, cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào tỉnh Moscow vừa qua là một trong những đợt tấn công quy mô lớn nhất trong vòng 2 năm qua.

Ông Sobyanin cho biết, khoảng 800 UAV đã hướng về tỉnh Moscow trong khoảng thời gian từ 17h ngày 16/11 đến 7h sáng 17/11.