Câu chuyện xúc động sau ca khúc mới của Tùng Dương

Ca sĩ Tùng Dương vừa ra mắt ca khúc mới mang tên Lời mẹ hiền bất tử, sản phẩm thuộc chuỗi âm nhạc Symphony In Moonlight. Ca khúc khai mở một góc nhìn giàu cảm xúc về lòng yêu nước: tình yêu Tổ quốc không chỉ hiện diện trong những điều lớn lao, mà còn bắt nguồn từ tình mẫu tử, từ mái ấm gia đình và nhịp đập trái tim mỗi người con đất Việt. Qua chất giọng hào sảng, giàu tính tự sự và âm hưởng sử thi của Tùng Dương, “Lời Mẹ Hiền Bất Tử” trở thành khúc tráng ca tôn vinh tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần gắn bó với quê hương, đất nước qua nhiều thế hệ.

Tại sự kiện ra mắt ca khúc, sự xuất hiện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài đã khiến khán giả xúc động. Từ câu chuyện của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hữu Tài, tình mẫu tử hiện lên qua những điều bình dị: mong con cháu được bình an, gia đình luôn yêu thương nhau và mỗi người biết sống tử tế, có trách nhiệm. Những mong ước ấy cũng gợi nhắc rằng, đằng sau những câu chuyện về lịch sử và sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn có tình cảm gia đình cùng khát vọng về một cuộc sống hòa bình.

Trong hành trình âm nhạc của mình, Tùng Dương ghi dấu ấn với nhiều ca khúc mang tinh thần yêu nước, cùng những lần xuất hiện tại các chương trình nghệ thuật quy mô lớn hướng về Tổ quốc và những sự kiện trọng đại của đất nước. Với màu giọng giàu nội lực, khả năng xử lý ca khúc giàu kịch tính và tư duy biểu đạt giàu chiều sâu, nam ca sĩ thường tạo nên sự giao thoa giữa cảm xúc cá nhân và tinh thần cộng đồng. Vì vậy, với Lời Mẹ Hiền Bất Tử, Tùng Dương không chỉ thể hiện câu chuyện của một người con dành cho mẹ, mà còn góp phần mở rộng cảm xúc ấy thành tiếng lòng về quê hương, đất nước và những giá trị được trao truyền qua các thế hệ.

Để chuyển tải câu chuyện âm nhạc có nhiều lớp cảm xúc của “Lời Mẹ Hiền Bất Tử”, Tùng Dương mang đến cách thể hiện kết hợp giữa chiều sâu tự sự và nội lực thanh nhạc đặc trưng. Điểm đáng chú ý nằm ở hành trình cảm xúc của giọng hát: từ sự gần gũi, tha thiết trong những câu hỏi về hạnh phúc và Tổ quốc, đến những đoạn cao trào mạnh mẽ, hào sảng. Sự chuyển biến ấy giúp câu chuyện không chỉ dừng lại ở lời tâm tình giữa mẹ và con, mà dần mở rộng thành tiếng lòng của những người con dành cho quê hương, đất nước.

Với khả năng kiểm soát sắc thái và tạo dựng cao trào, Tùng Dương không chỉ thể hiện sức mạnh qua những đoạn hát giàu năng lượng, mà còn cần giữ được sự lắng đọng ở những câu ca mang tính tự sự. Chính sự đan xen giữa mềm mại và mãnh liệt tạo nên chiều sâu cho phần trình bày, làm nổi bật hai mặt gắn bó trong thông điệp của tác phẩm: tình yêu thương bình dị của người mẹ và tinh thần kiên cường của những người con khi đứng trước trách nhiệm với quê hương. Qua cách thể hiện ấy, chất giọng giàu cá tính của Tùng Dương trở thành cầu nối đưa cảm xúc riêng tư của tình mẫu tử đến với không gian rộng lớn của một khúc tráng ca ái quốc.