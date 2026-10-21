Câu chuyện xúc động giữa Miley Cyrus và Dolly Parton

Theo Page Six, mới đây, Miley Cyrus đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về cố ca sĩ Dolly Parton trong đêm nhạc diễn ra ngày 18/10 tại Hollywood Bowl, Los Angeles (Mỹ) trước gần 18.000 khán giả.

Trước khi trình diễn bản hit Jolene phát hành năm 1974 của Dolly Parton, giọng ca Flowers bất ngờ kể lại một câu chuyện đặc biệt liên quan đến người mẹ đỡ đầu quá cố.

Miley Cyrus kể lại câu chuyện đầy xúc động liên quan đến Dolly Parton.

Nữ ca sĩ 33 tuổi tiết lộ trong phòng ngủ của mình có một hình nộm được thiết kế giống hệt Dolly Parton. Đây là món quà Giáng sinh mà cố nghệ sĩ từng dành tặng cô.

"Tôi thực sự có một hình nộm Dolly trong phòng ngủ. Bà ấy tặng nó cho tôi vào dịp Giáng sinh. Nó được mặc quần áo giống bà ấy, có vóc dáng giống bà ấy", Miley Cyrus chia sẻ.

Theo nữ ca sĩ, trong một lần ở một mình, cô đã mở ca khúc Jolene trên điện thoại, hướng về phía hình nộm, đồng thời thắp nến và đặt một bông hoa để tưởng nhớ mẹ đỡ đầu. Sau đó, Miley Cyrus âm thầm cầu mong một dấu hiệu từ Dolly Parton.

"Tôi đặt một bông hoa xuống và nói: 'Dolly, nếu bà đang ở đây, hãy làm cho đèn nhấp nháy'. Tôi không nói thành tiếng, nhưng toàn bộ đèn ở hành lang bắt đầu nhấp nháy", nữ ca sĩ kể lại.

Miley Cyrus cho biết vị hôn phu Maxx Morando khi ấy cũng ở gần đó nhưng không hề biết cô đã nghĩ gì.

Trải nghiệm này khiến nữ ca sĩ tin rằng mẹ đỡ đầu vẫn đang dõi theo mình. Tuy nhiên, đây là cảm nhận cá nhân của Miley Cyrus và hiện tượng đèn nhấp nháy chưa có lời giải thích cụ thể.

"Tôi biết bà ấy đang ở đây cùng tôi tối nay. Tôi đang phải đối diện với những cảm xúc mà bản thân sợ hãi nhất, nhưng việc cảm nhận được bà ấy ở bên đang giúp tôi vượt qua. Và sự hiện diện của các bạn cũng đang giúp tôi vượt qua", Miley Cyrus xúc động nói với khán giả.

Miley Cyrus và Dolly Parton có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Nữ ca sĩ sau đó tuyên bố dành tặng đêm diễn cho người hâm mộ và Dolly Parton trước khi cất giọng hát Jolene.

Trong một khoảnh khắc khác, Miley Cyrus tiếp tục bật khóc khi ôm bức ảnh đóng khung của mẹ đỡ đầu và trình diễn ca khúc Used To Be Young. "Hãy để dì Dolly của tôi nghe thấy tiếng các bạn", cô nói với hàng nghìn khán giả.

Suốt đêm nhạc, Miley Cyrus nhiều lần tưởng nhớ Dolly Parton. Khi thể hiện ca khúc Walk Of Fame, nữ ca sĩ còn trình chiếu hình ảnh ngôi sao mang tên huyền thoại nhạc đồng quê trên Đại lộ Danh vọng Hollywood.

Trước đó, trong đêm diễn ngày 16/10, Miley Cyrus cũng không kìm được nước mắt khi nhắc đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. "Tôi và Dolly là mãi mãi. Không điều gì trong cuộc đời này có thể chia cắt chúng tôi. Tôi sẽ gặp lại bà ấy. Tôi thật sự không thể chờ đến ngày đó vì tôi nhớ bà ấy rất nhiều", nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Bên cạnh những phút giây xúc động, hai đêm nhạc cháy vé tại Hollywood Bowl còn mang đến loạt ca khúc nổi tiếng trong sự nghiệp Miley Cyrus như The Climb, Party In The USA và Wrecking Ball. Cô cũng khiến khán giả bất ngờ khi kết hợp cùng Wayne Coyne của nhóm The Flaming Lips trong ca khúc Karen Don't Be Sad.

Đặc biệt, Maxx Morando xuất hiện trên sân khấu để chơi trống cho bài hát mới Let's Get Married. Trong lúc biểu diễn, Miley Cyrus dành cho vị hôn phu một nụ hôn trước khi anh rời sân khấu. Cặp đôi đính hôn vào năm 2025 sau bốn năm hẹn hò. Miley Cyrus khép lại đêm nhạc bằng bản hit từng giành giải Grammy - Flowers trong tiếng reo hò của khán giả.

Theo thông tin từ Page Six, Dolly Parton qua đời ngày 25/8/2026 ở tuổi 80 sau thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống Miley Cyrus. Trong bài đăng tưởng nhớ trên Instagram, nữ ca sĩ từng viết: "Cảm giác mất đi dì Dolly là điều quá lớn để có thể chia sẻ trọn vẹn".

Sự ra đi của Dolly Parton để lại khoảng trống lớn trong cuộc sống Miley Cyrus.

Miley Cyrus cũng khẳng định những khoảnh khắc thiêng liêng nhất giữa hai người sẽ mãi được giữ riêng, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục sống và làm việc theo cách khiến mẹ đỡ đầu tự hào.

Được biết, Dolly Parton là bạn thân của Billy Ray Cyrus, cha Miley Cyrus. Khi nữ ca sĩ chào đời năm 1992, Billy Ray đã ngỏ lời mời Dolly trở thành mẹ đỡ đầu của con gái.

Trong nhiều năm, cả hai thường xuyên đồng hành trong âm nhạc, từng cùng biểu diễn Jolene tại chương trình kỷ niệm 25 năm Dollywood năm 2010 và lễ trao giải Grammy 2019.

Dolly Parton còn xuất hiện trong loạt phim Hannah Montana với vai dì Dolly, góp phần tạo nên những kỷ niệm đặc biệt trong hành trình trưởng thành của Miley Cyrus.

Với nữ ca sĩ, Dolly Parton không chỉ là một huyền thoại âm nhạc hay người mẹ đỡ đầu, mà còn là một người thân trong gia đình. Chính vì vậy, những khoảnh khắc tưởng nhớ bà trên sân khấu Hollywood Bowl đã trở thành phần đặc biệt xúc động trong hai đêm diễn của Miley Cyrus.