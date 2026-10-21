Câu chuyện xúc động của nữ sinh ngành Quản lý đất đai thi Hoa hậu Việt Nam

Trong hành trình tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Thúy Linh - sinh viên ngành Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam - mang theo câu chuyện về gia đình, những năm tháng trưởng thành và niềm tự hào dành cho quê hương Phúc Thọ (Hà Nội).

Thúy Linh cao 1,72 m. Số đo ba vòng lần lượt là 83-63-93 cm.

Thúy Linh kể gia đình cô từng trồng rất nhiều cây ăn quả. Suốt thời gian dài, bố mẹ dành công sức chăm sóc, đặt nhiều kỳ vọng vào vườn cây. Thế nhưng, chỉ sau một đêm, trận lũ đã cuốn trôi gần như toàn bộ thành quả lao động của gia đình. Thúy Linh nhớ lại sau biến cố, bố mẹ cô phải làm thêm nhiều công việc khác nhau để bù đắp những thiệt hại. Chứng kiến sự vất vả ấy từ khi còn nhỏ, Thúy Linh dần hiểu hơn những khó khăn mà người nông dân phải đối mặt.

Thúy Linh cho biết lựa chọn ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam vì quan tâm đến tài nguyên đất và công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này.

Một trong những lựa chọn đáng chú ý của Thúy Linh khi bước vào đại học là chủ động tìm việc làm thêm. Cô từng làm việc tại quán cà phê và nhà hàng tiệc cưới, những môi trường đòi hỏi sự đúng giờ, tinh thần trách nhiệm và khả năng giao tiếp với nhiều người.

Theo Thúy Linh, quyết định đi làm không xuất phát từ việc gia đình không đủ khả năng chu cấp cho cô ăn học. Điều thôi thúc Thúy Linh tự kiếm thêm thu nhập là tình thương dành cho bố mẹ và mong muốn giảm bớt phần nào những vất vả của gia đình. "Khi lên đại học, tôi đã học tập và đi làm thêm rất nhiều, không phải vì bố mẹ không đủ sức nuôi tôi, mà vì tôi thấy thương và không muốn bố mẹ phải vất vả quá nhiều", Thúy Linh bày tỏ.

Từ những trải nghiệm trong học tập, lao động và cuộc sống, Nguyễn Thị Thúy Linh quyết định đăng ký tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026. Với cô, đây không chỉ là cơ hội thể hiện bản thân mà còn là bước thử sức trong môi trường hoàn toàn khác so với giảng đường đại học và công việc làm thêm. Cô cho biết sự động viên của thầy cô, bạn bè là nguồn khích lệ quan trọng, nhất là trong những thời điểm cô gặp khó khăn hoặc thiếu tự tin.

Bên cạnh học tập và làm thêm, Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Chuyến trải nghiệm văn hóa ở Bắc Ninh là một trong những hoạt động đáng nhớ khi cô tham gia Hoa hậu Việt Nam.

Thúy Linh hào hứng tham gia các hoạt động cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô muốn hành trình của mình trở thành niềm tự hào của gia đình, đồng thời góp phần giới thiệu quê hương Phúc Thọ đến nhiều người hơn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, từ cô bé lớp 6 chứng kiến gia đình chịu thiệt hại sau trận lũ đến nữ sinh vừa học vừa làm và bước lên sân chơi nhan sắc, Thúy Linh cho rằng những trải nghiệm thực tế đã giúp cô có thêm bản lĩnh.

Thúy Linh dồn hết quyết tâm, sự tự tin trong ba phần trình diễn ở đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô lọt vào chung kết và đang theo đuổi mục tiêu ghi dấu ấn ở cuộc thi nhan sắc quốc gia danh giá.