Câu chuyện về vợ quyết định hiến thận cứu chồng để anh có thể trở về chơi đùa cùng 2 con nhỏ khiến ai nghe cũng cảm động

Anh Lâm Trạch Vĩ, 43 tuổi, sống tại Singapore, được chẩn đoán mắc bệnh thận đa nang di truyền từ khi còn là thiếu niên. Đến cuối năm 2023, chức năng thận của anh bắt đầu suy giảm nhanh chóng.

Năm 2024, anh phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Bác sĩ đề nghị gia đình nghiêm túc cân nhắc phương án ghép thận khi tình trạng bệnh trở nên nặng hơn.

Mỗi buổi điều trị, anh phải xin nghỉ làm sớm. Khi quá trình chạy thận kết thúc, đồng hồ thường đã chỉ 21h. Anh cho biết bản thân vừa mệt, vừa đói và không còn thời gian gặp các con.

Chứng kiến cuộc sống của chồng bị đảo lộn, chị Lâm Tư Mỹ, 39 tuổi, quyết định làm xét nghiệm đánh giá khả năng hiến thận. Khi đó, chị vừa sinh con thứ hai chưa được bao lâu.

Vợ quyết định hiến thận cứu chồng để anh có thể trở về chơi đùa cùng 2 con nhỏ. Ảnh: Zaobao↵

Theo Lianhe Zaobao, bố và em trai của anh Trạch Vĩ đều có tình trạng sức khỏe không phù hợp để hiến thận. Sau khi biết điều này, chị Tư Mỹ chủ động đề nghị được kiểm tra.

Người vợ cho biết không muốn chồng phải gắn bó với máy chạy thận trong suốt phần đời còn lại. Điều chị mong muốn là anh có sức khỏe tốt hơn và đủ khả năng đồng hành cùng các con khi chúng trưởng thành.

Kết quả xét nghiệm cho thấy 2 vợ chồng có độ tương thích cao. Tháng 10/2025, ca ghép thận được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Singapore và diễn ra thành công.

Dưới sự theo dõi, chăm sóc của đội ngũ y tế, cả người hiến và người nhận đều hồi phục tốt. Một năm sau ca phẫu thuật, anh Trạch Vĩ đã quay lại nhịp sinh hoạt bình thường.

Sức khỏe cải thiện giúp anh có thể chơi đùa cùng 2 con và bù đắp khoảng thời gian từng bị việc điều trị lấy đi. Tuy nhiên, anh vẫn phải sử dụng thuốc chống thải ghép suốt đời.

Trong quá trình đánh giá và điều trị, gia đình nhận được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ người hiến thận sống thuộc Quỹ Thận Quốc gia Singapore, các chương trình hỗ trợ khác và bảo hiểm y tế. Những nguồn này giúp giảm đáng kể gánh nặng tài chính.

Nhìn lại quyết định của mình, chị Tư Mỹ cho biết đã cân nhắc rủi ro trong trách nhiệm của cả người mẹ lẫn người vợ. Theo chị, khi 2 vợ chồng ngừng hình dung về những điều chưa xảy ra trong tương lai, lựa chọn ở hiện tại trở nên rõ ràng hơn.