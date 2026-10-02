Câu chuyện về người đàn ông nổi tiếng tay trần nhặt rác giúp nhân viên vệ sinh

Nghệ sĩ kiêm người dẫn chương trình Hong Seok Cheon đang thu hút sự chú ý sau khi một đoạn video ghi lại cảnh anh bước xuống xe và dùng tay trần nhặt rác. Hành động này diễn ra ngay sau khi anh nhìn thấy một nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp khu vực đó. Điều này đã chạm đến cảm xúc của công chúng, vì đây là một việc làm tốt xuất phát từ lòng tự nguyện, chứ không phải là chiêu trò đánh bóng tên tuổi được dàn dựng.

Vào ngày 1/10, một đoạn video đã được đăng tải trên mạng xã hội Threads, ghi lại cảnh Hong Seok Cheon dọn dẹp số rác vương vãi trên đường vào lúc sáng sớm. Theo "A", người đã chia sẻ đoạn video, một số túi rác đã rơi xuống đường từ một chiếc xe tải khi xe này đang di chuyển gần ga Gongdeok ở quận Mapo, Seoul. Một nhân viên vệ sinh mặc đồng phục đã có mặt tại hiện trường và đang thu gom số rác bị vương vãi. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Hong Seok Cheon đã dừng xe lại để giúp đỡ. Anh dùng tay trần nhặt từng túi rác và gom lại. Hành động này đã được camera hành trình của một chiếc xe đi phía trước ghi lại.

"A" cho biết, Hong Seok Cheon đã dừng xe sau khi phát hiện các túi rác bị rơi. Anh được cho là đã yêu cầu người đi cùng bật đèn cảnh báo nguy hiểm, trước khi bước ra ngoài hỗ trợ nhân viên vệ sinh, rồi quay trở lại xe của mình.

"Đây không phải là hành động dàn dựng. Bạn thực sự có thể phân biệt được đâu là hành động mang tính nghĩa vụ bắt buộc và đâu là hành động xuất phát từ tấm lòng", A chia sẻ thêm: "Hong Seok Cheon dường như là người có nhân cách thực sự tuyệt vời. Anh ấy tạo cho tôi cảm giác là một người chân thành và đáng quý".

Trước sự việc này, Hong Seok Cheon chia sẻ với iMBC Entertainment: "Đó là một video cũ rồi, sao bỗng nhiên lại xuất hiện trở lại nhỉ? Tôi thấy hơi ngại", đồng thời nói thêm: "Lúc đó, thấy một nhân viên vệ sinh đang dọn dẹp đường phố theo cách khá nguy hiểm, tôi đã bật đèn cảnh báo và bước ra giúp một tay".

Cư dân mạng khi xem video đã để lại nhiều bình luận như: Anh ấy thực sự là một người tuyệt vời; Không phải ai cũng làm được như vậy; Thật đáng ngưỡng mộ; Hong Seok Cheon là người tốt bụng thực sự; Đó quả là một hành động chân thành; Đó là điều mà tất cả chúng ta nên học hỏi...