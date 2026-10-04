Câu chuyện về hành trình giữ bình yên thành phố của lực lượng PCCC và CNCH

Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC, Hội cựu CAND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Nhịp sống bình yên” nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã tận tụy bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; đồng thời lan tỏa ý thức chủ động phòng ngừa cháy, nổ và trách nhiệm chung của cộng đồng…

Chương trình diễn ra ngày 4/10 tại Nhà hát Trần Hữu Trang, tái hiện 65 năm một hành trình giữ bình yên được xây dựng như một dòng chảy xuyên suốt, nối ký ức 65 năm với nhịp sống hôm nay; từ truyền thống của lực lượng đến những lựa chọn, hy sinh và tình đồng đội phía sau mỗi nhiệm vụ. Chương trình hướng đến cách kể giàu cảm xúc dựa trên người thật, việc thật, để khán giả cảm nhận giá trị của bình yên qua những điều gần gũi: mái nhà còn sáng đèn, lớp học mở cửa, nhà máy vào ca và thành phố thức dậy an lành.

Chương trình nghệ thuật "Nhịp sống bình yên" nhằm tri ân những đóng góp của cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Mỗi nhân vật xuất hiện trong chương trình ở một vị trí, một câu chuyện và một trải nghiệm khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở giá trị chung: sự sống, an toàn và bình yên của Nhân dân. Có người trực tiếp bước vào nơi nguy hiểm để cứu người; có người giữ bình tĩnh cho nạn nhân bằng một lời trấn an; có người dành nhiều năm tích lũy và truyền lại kinh nghiệm; có những người dân sẵn sàng hỗ trợ khi cộng đồng cần; và có những người làm nghệ thuật góp phần đưa những câu chuyện ấy đến gần hơn với công chúng.

Các tiết mục cải lương ca ngợi hình ảnh của người cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh.

Những tiết mục đặc sắc trong chương trình.

Tất cả đều nêu bật tinh thần chiến đấu với "giặc lửa" của người chiến sĩ Công an giữ bình yên cho nhân dân.

Các câu chuyện ưu tiên chất liệu người thật, việc thật, những trải nghiệm và khoảnh khắc lựa chọn trong tình huống khó khăn; mỗi nhân vật có một dấu ấn riêng nhưng cùng góp phần làm rõ giá trị của sự bình yên. Trong chương trình, ngoài các tiết mục văn nghệ, cải lương nêu lên tinh thần quả cảm, sự hy sinh của người cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH, người xem còn được giao lưu với những anh hùng đời thực khi họ trở về từ những lằn ranh sinh tử như câu chuyện của chiến sĩ Nguyễn Mai Thi; Phóng sự, giao lưu “Những người trở về từ lằn ranh sinh tử”; xúc động, lắng đọng với những tấm gương hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ của cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH.

Cuộc chuyển giao tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" giữa 2 thế hệ.

Những câu chuyện của những người cán bộ lão thành từng chỉ huy và tham gia trực tiếp các vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đặc biệt nghiêm trọng như vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC năm 2002; vụ chìm tàu Dìn Ký năm 2011…Những ký ức ấy được chia sẻ cho thấy những quyết định trong thời khắc khẩn cấp, kinh nghiệm tổ chức cứu nạn và những bài học còn nguyên giá trị về tốc độ xử lý, công tác phòng ngừa cũng như trách nhiệm bảo vệ tính mạng người dân hay những bản lĩnh được trui rèn trong lửa.

Qua chương trình giúp mọi người hiểu rõ thêm: “Bình yên không tự nhiên mà có”, bởi để có những giây phút bình yên là bao nhiêu mồ hôi công sức, là máu, là sự hy sinh thầm lặng của người cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH khi chiến đấu với giặc lửa bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân.

Giao lưu với những cán bộ chiến sĩ từng vượt qua lằn ranh sinh tử.

Ngoài việc ôn lại truyền thống 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hồ Chí Minh, chương trình thực hiện để tri ân các thế hệ cán bộ chiến sĩ, các liệt sĩ và gia đình đã có nhiều đóng góp cho việc PCCC và CNCH. Đây cũng là dịp lan tỏa hình ảnh về người cán bộ chiến sĩ PCCC và CNCH, góp phần giáo dục truyền thống, kết nối các thế hệ, tiếp tục vun đắp bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân.