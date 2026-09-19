Câu chuyện về di sản được kể bằng những nét bút
Những hoạt động tại Festival Thăng Long – Hà Nội đang góp phần quảng bá những giá trị di sản, văn hóa đa dạng và tạo nên không gian giao lưu nghệ thuật giữa các vùng miền, quốc gia. Trong đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám là địa điểm tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn tại festival năm nay.
Trong khuôn khổ festival, chương trình “Nét chữ An nhiên” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mang đến cho công chúng cơ hội khám phá vẻ đẹp của thư pháp Hán Nôm và thư pháp Quốc ngữ, qua đó cảm nhận những giá trị văn hóa, tinh thần được gửi gắm trong từng nét bút. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã có cuộc phỏng vấn với ông Lê Xuân Kiêu – Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám về hoạt động ý nghĩa này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cau-chuyen-ve-di-san-duoc-ke-bang-nhung-net-but-418374.htm