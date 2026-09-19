Câu chuyện về di sản được kể bằng những nét bút

Một quốc gia được nhận biết không chỉ qua lịch sử hay những biểu tượng chính thức mà còn qua văn hóa, con người, âm nhạc, điện ảnh và những sản phẩm của đời sống thường ngày. Trong đó, ẩm thực có một vị trí đặc biệt bởi nó tạo ra sự tiếp xúc trực tiếp, gần gũi và giàu cảm xúc.