Câu chuyện tuần qua: Thiếu tá Trần Văn Tùng - Sáng mãi tấm gương 'Bộ đội cụ Hồ'

Hành động dũng cảm lao xuống dòng nước xiết cứu người của Thiếu tá Trần Văn Tùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Bộ binh 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, là minh chứng sinh động cho phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, anh đã dứt khoát đặt an nguy của người khác lên trên mạng sống cá nhân. Dù cứu được nạn nhân, vị sĩ quan đã bị dòng nước dữ cuốn trôi. Sự hy sinh quên mình của anh đã được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, truy thăng quân hàm nhằm biểu dương tấm gương sáng về lòng can đảm cùng tinh thần trách nhiệm.

Sự việc không chỉ tôn vinh tinh thần xả thân mà còn đặt ra bài học lớn về sức khỏe tinh thần cộng đồng cùng trách nhiệm của thế hệ trẻ. Nhìn nhận khủng hoảng tâm lý như một vấn đề chung, xã hội cần xây dựng mạng lưới hỗ trợ kịp thời và nâng cao năng lực sơ cứu tinh thần tại cơ sở. Đồng thời, mỗi bạn trẻ cần trau dồi sự đồng cảm, rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp và biết phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp. Việc lan tỏa những tấm gương hy sinh sẽ góp phần biến hành động dũng cảm thành chuẩn mực sống nhân văn./.