Câu chuyện truyền cảm hứng của chú ngựa giải nghệ Delphini

Delphini, thuộc sở hữu của cặp vợ chồng Lee Han Jun và Lee Yun Jin (thành viên Hiệp hội Chủ sở hữu ngựa đua Seoul), đã giành giải Nhất ở cả hai nội dung thi đấu biểu diễn (dressage) hạng C và hạng D tại "Cuộc thi Cưỡi ngựa dành cho ngựa đua đã nghỉ thi đấu, năm 2026".

Delphini là chú ngựa đua từng thi đấu tại Trường đua Seoul từ năm 2021 đến 2023, đã chuyển sang vai trò ngựa cưỡi, sau khi giải nghệ. Để một cựu ngựa đua có thể tham gia các giải đấu cưỡi ngựa, nó cần trải qua một quy trình huấn luyện mới. Sau khi hoàn tất quá trình chuyển đổi và các bài tập chuyên biệt về cưỡi ngựa, Delphini đã giành chiến thắng đầu tiên tại đấu trường mới này.

Giải đấu cưỡi ngựa (Equestrianism) là môn thể thao biểu diễn đòi hỏi sự đồng điệu, kỹ thuật và nghệ thuật giữa kỵ sĩ và ngựa, trong khi đua ngựa (Horse racing) tập trung hoàn toàn vào tốc độ chạy nhanh nhất trên đường đua. Các nội dung phổ biến của giải đấu cưỡi ngựa gồm: Nhảy sào vượt chướng ngại vật (Show Jumping), cưỡi ngựa nghệ thuật (Dressage) và cưỡi ngựa băng đồng (Cross Country).

Để kỷ niệm chiến thắng của Delphini, cặp vợ chồng chủ sở hữu của chú ngựa đã quyên góp tổng cộng 10 triệu won (khoảng gần 193 triệu đồng), trong đó, 5 triệu won được chuyển đến Quỹ Phúc lợi Ngựa thuần chủng (Thoroughbred Welfare Fund) và 5 triệu won còn lại được gửi tới tổ chức Seoul Community Chest of Korea (Fruit of Love). Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động như giải cứu động vật gặp nạn và tổ chức các buổi cưỡi ngựa trị liệu dành cho người khuyết tật.

Hai chủ sở hữu là Lee Han Jun và Lee Yun Jin chia sẻ: "Chúng tôi hy vọng Delpini, chú ngựa từng tham gia các cuộc đua thuần chủng sẽ có một cuộc sống mới hạnh phúc trong vai trò ngựa cưỡi sau khi giải nghệ. Chúng tôi quyết định thực hiện việc trao tặng này vì muốn chia sẻ và trân trọng những khoảnh khắc quý giá đã có cùng Delpini".

Delpini sẽ tiếp tục cuộc sống mới với tư cách là ngựa cưỡi. Chủ sở hữu Lee Han Jun bày tỏ: "Chúng tôi hy vọng hành trình của Delpini sẽ trở thành một tấm gương tích cực cho những chú ngựa đua đã giải nghệ khác".