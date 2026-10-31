Câu chuyện tình yêu của các chàng trai rapper

Các rapper, những người vốn thu hút công chúng bằng thứ âm nhạc táo bạo và phóng khoáng lại bộc lộ khía cạnh dịu dàng, đầy tình cảm khi nhắc đến chuyện yêu đương. Ca sĩ Big Naughty đã kết hôn với mối tình đầu của mình sau quãng thời gian gắn bó kéo dài khoảng 15 năm. Trong khi đó, rapper Beenzino trở thành chỗ dựa vững chắc cho người mẫu gốc Đức Stefanie Michova khi cô phải thích nghi với cuộc sống tại một đất nước xa lạ.

Bản tình ca dành cho mối tình đầu từ thời tiểu học

BIG Naughty vừa chia sẻ tin vui rằng anh đã kết hôn với người bạn đồng hành gắn bó lâu năm: "Mình muốn chia sẻ điều này với các bạn trước khi bất kỳ ai khác biết tin. Có lẽ, thông tin này sẽ gây bất ngờ hoặc có thể một số bạn đã đoán ra rồi nhưng mình đã quyết định dành phần đời còn lại bên người xuất hiện trong rất nhiều ca khúc của mình, chẳng hạn như Vancouver và Vancouver 2". Công ty quản lý của anh, H1GHR MUSIC, cũng xác nhận rằng, BIG Naughty đã hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí.

Cũng trong ngày hôm đó, BIG Naughty đã hé lộ một ca khúc chưa từng công bố mang tên Vancouver 3 trên mạng xã hội. Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ một đoạn video ghi lại những kỷ niệm của cả hai, kèm theo dòng chú thích: "Chúng mình gặp nhau lần đầu khi mới chín tuổi, và giờ đây, ở tuổi hai mươi bốn, chúng mình chính thức kết hôn".

Vancouver (2022), Vancouver 2 (2023) và Vancouver 3 là những ca khúc do chính BIG Naughty sáng tác, trong đó anh bày tỏ tình cảm dành cho một người mà mình đã ấp ủ trong lòng từ lâu. Nhiều bản tình ca khác của anh như Frank Ocean (2021), Beyond Love (2022), Romantic Symphony (2022) và Things I Believed Were Love (2023) cũng được lấy cảm hứng từ chính người bạn đời của anh.

Đặc biệt, ca khúc Vancouver được viết khi anh còn dành tình cảm đơn phương cho một người đang sống tại Vancouver, Canada. Trong lần xuất hiện trên chương trình âm nhạc Yoo Hee-yeol's Sketchbook của đài KBS 2TV vào năm 2022, khi được hỏi về "nàng thơ" của mình, BIG Naughty chia sẻ: "Đó là một người bạn mà tôi từng thích từ hồi tiểu học. Cô ấy chuyển đến Vancouver du học, và chúng tôi đã không gặp nhau suốt chín năm. Tôi chưa bao giờ trực tiếp bày tỏ tình cảm với cô ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng, nếu mình phát hành các bài hát, có lẽ cô ấy sẽ nhận ra".

Khi mối tình đơn phương kéo dài bấy lâu cuối cùng cũng đơm hoa kết trái, BIG Naughty đã phát hành Vancouver 2 vào năm 2023. Trong phần ghi chú của album, anh tiết lộ về mối quan hệ của mình: "Thật lạ khi lần đầu tiên được phát hành một bản tình ca không còn là tình đơn phương nữa. Hóa ra, mối tình đầu thực sự có thể trở thành hiện thực". Sau đó, anh chính thức xác nhận trên chương trình âm nhạc The Seasons: AKMU's Long Day, Long Night của đài KBS 2TV rằng, mình đang hẹn hò với chính người đã truyền cảm hứng cho những ca khúc này, thu hút sự chú ý lớn từ công chúng. Cuối cùng, với thông báo kết hôn cùng việc ra mắt Vancouver 3 trên YouTube, anh đã khép lại một hành trình trọn vẹn: Từ một mối tình đơn phương, phát triển thành một chuyện tình lãng mạn, và đi đến cái kết viên mãn là hôn nhân.

Beenzino hỗ trợ vợ học tiếng Hàn và luyện tập các cách phát âm khó

Vào tháng Tám, Stefanie Michova vợ của Beenzino đã đăng tải một số bức ảnh lên Instagram, kèm dòng chú thích: "12 năm bên nhau, 4 năm kết hôn". Những hình ảnh này ghi lại khoảnh khắc từ thời cả hai còn hẹn hò, giai đoạn Michova mang thai, cho đến cuộc sống thường nhật cùng cậu con trai chào đời vào năm 2024.

Beenzino và Michova bắt đầu hẹn hò từ năm 2014. Chia sẻ về khởi đầu mối quan hệ, trong chương trình tạp kỹ On & Off của đài tvN năm 2020, Michova bộc bạch: "Ban đầu, tôi bị thu hút bởi ngoại hình của anh ấy, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng nhận ra tính cách của anh ấy còn tuyệt vời hơn thế". Trong chương trình Video Star của đài MBC every1 năm 2016, Beenzino tiết lộ rằng, anh bị thu hút bởi sự khiêm tốn của Michova. Khi anh ngỏ ý muốn tặng quà trong lần gặp thứ ba, cô đã lịch sự từ chối.

Trong suốt 8 năm gắn bó, cặp đôi đã cùng trải qua khoảng thời gian Beenzino thực hiện nghĩa vụ quân sự. Michova đã kiên nhẫn chờ đợi anh với tình cảm bền chặt từ khi anh nhập ngũ vào tháng 5/2017 cho đến lúc xuất ngũ vào tháng 2/2019. Cô thậm chí còn tạo bất ngờ cho anh bằng cách cùng cha mẹ anh đến thăm đơn vị quân đội vào một ngày anh được nghỉ phép. Về phía mình, Beenzino cũng thể hiện sự tận tâm theo cách riêng. Trước khi nhập ngũ, anh tặng cô một đôi giày thể thao (một cử chỉ mang ý nghĩa biểu tượng tại Hàn Quốc, tượng trưng cho lời hứa sẽ quay trở lại). Anh cũng thường xuyên tận dụng những ngày nghỉ phép để tiễn cô tại sân bay Incheon mỗi khi cô phải trở về Mỹ vì công việc.

Sau một thời gian dài duy trì mối quan hệ yêu xa giữa Mỹ và Hàn Quốc, cặp đôi đã bắt đầu sống chung sau khi Beenzino hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Vào ngày 1/1/2021, Beenzino đã tạo bất ngờ cho Michova bằng màn cầu hôn. Anh tự tay chuẩn bị một bữa ăn và trao cho cô chiếc nhẫn kim cương. Chiếc nhẫn này, được cho là gắn viên kim cương 2 carat, trị giá khoảng 70 triệu won (khoảng gần 1,4 tỷ đồng) đã thu hút sự chú ý lớn. Sau đó, cặp đôi đã đăng ký kết hôn tại Văn phòng quận Yongsan (Seoul) vào ngày 5/8/2022 và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 11/2024.

Sự quan tâm và hỗ trợ chu đáo của Beenzino dành cho Michova cũng nhận được nhiều sự chú ý. Mỗi khi Michova gặp khó khăn với các từ vựng tiếng Hàn trong quá trình học ngôn ngữ, Beenzino luôn giải thích cặn kẽ bằng cách đưa ra các ví dụ cụ thể. Anh cũng giúp cô luyện phát âm chuẩn xác những từ khó bằng cách cùng cô đọc to các từ đó.

Hơn nữa, Beenzino luôn đồng hành cùng vợ trong suốt thai kỳ, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần cho cô vào những thời điểm khó khăn. Trong một lần xuất hiện trên kênh YouTube Mipji Aneun Gwanjong Unni của Lee Ji-hye vào tháng Một vừa qua, Michova đã bày tỏ lòng biết ơn của mình: "Seong-bin (Beenzino) luôn ở bên cạnh cổ vũ tôi, anh ấy bảo rằng: Em làm được mà. Nếu không có anh ấy, tôi đã không thể (vượt cạn an toàn) như vậy".