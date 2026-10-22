Câu chuyện tình bạn Việt Nam-Đan Mạch trong kỷ nguyên mới

Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao tượng trưng “Tủ sách Việt Nam” tặng thư viện BIBLIOTEKET Rentemestervej. (Ảnh: TTXVN)

Từ khuôn khổ Đối tác chiến lược Xanh, Việt Nam và Đan Mạch đã nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa hợp tác song phương đi vào chiều sâu với niềm tin cùng quyết tâm chính trị về một tương lai xanh, phát triển bền vững. Những giá trị chung và tầm nhìn tương đồng đã mở ra không gian hợp tác rộng lớn cho hai nước, trong đó khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là những động lực mới, mang tính biểu tượng.

Từ không gian cổ tích ấm áp

Những ngày vừa qua, thủ đô Copenhagen cổ kính với không gian đậm chất cổ tích trở nên rộn ràng với những hoạt động của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân đã ghi dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Đây là lần đầu một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch. Hoàng gia đã tổ chức đón tiếp rất trọng thị, thể hiện tình cảm của Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và sự coi trọng của Chính phủ Hoàng gia về quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Đặc biệt, Nhà vua Frederik X đã nhiều lần chia sẻ những kỷ niệm về Hà Nội và tham dự phần lớn các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cho thấy tình cảm rất chân thành và nồng ấm đối với đất nước, con người Việt Nam. Từ năm 1971, khi ở Việt Nam còn đang chiến tranh, bị tàn phá nặng nề, Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao và cũng là nơi có phong trào nhân dân ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Từ những năm tháng ấy, Đan Mạch đã viện trợ phát triển cho Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, phát triển bền vững, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. 55 năm qua, quan hệ hai nước có những bước chuyển mạnh mẽ từ quan hệ hỗ trợ phát triển sang hợp tác bình đẳng, cùng có lợi.

Hiện, Đan Mạch là một trong những nhà đầu tư hàng đầu của EU tại Việt Nam, đồng thời nổi bật trong các đối tác Bắc Âu về đầu tư chất lượng cao và phát triển xanh. Các dự án của nhiều doanh nghiệp lớn của Đan Mạch, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, vận tải biển, logistics và công nghiệp xanh là minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác giữa hai nước.

Trong không khí ấm áp của cuộc gặp gỡ với những người bạn Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khoảng cách địa lý chưa bao giờ là rào cản khi hai dân tộc luôn dành cho nhau sự trân trọng và tình cảm chân thành. Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Đan Mạch kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước và quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, với nhiều người Việt Nam, Đan Mạch đã trở nên gần gũi từ những trang cổ tích Andersen. Chú lính chì dũng cảm, cô bé bán diêm với ước mơ bình dị đã đi vào tuổi thơ, ở lại trong ký ức, nhắc mỗi người biết thương yêu, biết hy vọng, quan tâm đến những số phận kém may mắn và biết vươn lên trong gian khó.

Những cổ tích của Đan Mạch có nhiều điểm tương đồng với sự tích của Việt Nam. Kể câu chuyện “vươn mình” của Việt Nam và câu chuyện về tình bạn được bồi đắp qua năm tháng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, câu chuyện tương lai giữa Việt Nam và Đan Mạch sẽ được viết tiếp không chỉ bằng phép màu cổ tích, mà bằng lòng tin, tri thức, ý chí và quyết tâm của hai dân tộc. Nội hàm hợp tác giữa hai nước cần linh hoạt chuyển đổi theo thời đại với mô hình hợp tác toàn diện, chiến lược hơn, nơi thế mạnh về khoa học-công nghệ, chuyển đổi xanh của Đan Mạch gặp gỡ quyết tâm chính trị và tiềm năng phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam.

Đến khát vọng tương lai xanh

Thủ đô Copenhagen gây ấn tượng đối với mỗi người ngay khi vừa đặt chân đến là quang cảnh xe đạp nườm nượp trên đường phố, nhất là vào giờ cao điểm sáng; các điểm để xe đạp bố trí dày trong thành phố với số lượng xe lớn. Nhiều bố mẹ chở con đi học trên những chiếc xe đạp có ghế ngồi phía trước giống như chiếc xích-lô thu nhỏ của Việt Nam.

Copenhagen có hạ tầng xe đạp phát triển đồng bộ, hệ thống chỉ huy giao thông ưu tiên cho phương tiện này lưu thông thuận lợi, an toàn. Ngoài ra, 100% xe buýt đô thị là xe buýt điện, được kết nối hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại rất cao của người dân. Bởi vậy mà thành phố đông đúc, nhịp sống hối hả nhưng bình yên và trong lành. Đan Mạch là quốc gia tiên phong trên thế giới về quy hoạch xanh và chuyển đổi mô hình phát triển bền vững.

Từ những năm 1970, Đan Mạch đã tìm cách giảm lệ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu và dùng năng lượng tiết kiệm hơn. Trải qua nhiều thập kỷ, năng lực tiết kiệm năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và tối ưu hóa sản xuất đã thành lợi thế cạnh tranh của nhiều doanh nghiệp Đan Mạch. Quốc gia này đặt mục tiêu giảm 70% lượng phát thải vào năm 2030, 100% vào năm 2045 và phát thải ròng âm vào năm 2050.

Trong hành trình hợp tác giữa hai nước, năng lượng được đánh giá là lĩnh vực hợp tác nổi bật và thực chất. Từ năm 2013, hai nước triển khai Chương trình Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch (DEPP), hỗ trợ Việt Nam trong công tác quy hoạch năng lượng, tích hợp năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thúc đẩy phát triển carbon thấp. Hai bên bắt đầu triển khai Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam-Đan Mạch giai đoạn 2026-2030; tập trung vào điện gió ngoài khơi, quy hoạch hệ thống điện, nâng cao tính linh hoạt của lưới điện, an ninh năng lượng và chuyển đổi năng lượng xanh.

Đan Mạch đồng thời là thành viên tích cực của Nhóm Đối tác Quốc tế hỗ trợ Việt Nam triển khai Tuyên bố JETP, góp phần hỗ trợ mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Bạn cũng đã hỗ trợ chúng ta triển khai nhiều hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, xây dựng các mô hình sản xuất xanh.

Trong cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Mette Frederiksen khẳng định Đan Mạch sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ, hỗ trợ Việt Nam phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch năng lượng công bằng và thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đan Mạch tăng cường hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung chính sách, huy động nguồn lực tài chính xanh và thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn, nhất là điện gió ngoài khơi, đồng thời hỗ trợ Việt Nam triển khai hiệu quả Quan hệ Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hoan nghênh các doanh nghiệp Đan Mạch tham gia phát triển hệ thống cảng biển, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông và các hành lang vận tải xanh tại Việt Nam.

Cùng với việc thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng chiến lược, cảng biển, logistics, vận tải biển xanh và kết nối chuỗi cung ứng, hai bên nhấn mạnh hợp tác thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh; nhất trí tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đầy tham vọng về giảm phát thải; cam kết tạo thuận lợi hơn cho tăng trưởng xanh và bền vững tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, Việt Nam và Đan Mạch thúc đẩy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của hợp tác song phương; đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, công nghệ sinh học, y sinh, công nghệ số và các ngành công nghiệp mới; tăng cường kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp hai nước, thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đạt kết quả rất tốt đẹp. Những định hướng lớn trong giai đoạn phát triển mới đã được xác định, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị trở thành mô hình hợp tác tiêu biểu giữa Việt Nam với một đối tác Bắc Âu.