Câu chuyện thú vị đằng sau những bức ảnh huyền thoại của giới thời trang

Vẻ đẹp và tính nghệ thuật trong ngành thời trang không chỉ được tạo nên bởi các nhà thiết kế, stylist, biên tập viên và người mẫu, mà còn có sự đóng góp to lớn của các nhiếp ảnh gia. Vào những năm 1920, các nhiếp ảnh gia thời trang đầu tiên đã chứng tỏ tư duy và tầm nhìn nghệ thuật của họ thông qua những bức ảnh mà chắc rằng trong chúng ta, ai cũng đã từng thấy ít nhất một lần, dù chỉ thoáng qua.

Edward Steichen - Gloria Swanson, 1928

Edward Steichen là một trong những người tiên phong trong lĩnh vực chụp ảnh thời trang. Tạp chí Vanity Fair đã đăng tải bức ảnh mà Edward đã thực hiện vào tháng 2 năm 1928, trùng với thời điểm phát hành bộ phim Sadie Thompson, với sự tham gia của Gloria Swanson, gương mặt đã xuất hiện trong bức chân dung này.

Martin Munkacsi - Bức ảnh chiếc dù che nắng, 1932

Martin Munkácsi là một nhiếp ảnh gia người Hungary. Lần đầu ông chụp cho tạp chí Harper’s Bazaar với bức ảnh một người mẫu cùng chiếc dù to trên bờ biển Long Island. Bức ảnh đó đã cách mạng hóa ngành nhiếp ảnh thời trang với sự gần gũi và sức sống khác thường của nó.

Lee Miller - Chân dung tự chụp cho tạp chí Vogue, 1931

Lee Miller cũng là một trong những nhiếp ảnh gia thời trang quan trọng nhất thế kỷ 20 và là một trong số ít nhiếp ảnh gia nữ được ca ngợi vào thời điểm đó. Bên cạnh đó, bà còn là một người mẫu và đây là một trong những bức chân dung thời trang tự chụp của bà cho tạp chí VOGUE vào năm 1931.

Irving Penn - Jean Patchett, 1950

Irving Penn là một trong những nhiếp ảnh gia thời trang và biên tập viên quan trọng nhất mọi thời đại. Irving Penn đã tạo ra 165 trang bìa cho tạp chí VOGUE và Harper’s Bazaar, chúng đều thực sự là một tác phẩm đáng nhớ. Đây là trang bìa tạp chí VOGUE không màu đầu tiên của ông được xuất bản kể từ tháng 5 năm 1932.

Norman Parkinson - Wenda và đàn đà điểu, 1951

Norman Parkinson là nhiếp ảnh gia thời trang và chân dung nổi tiếng của nhiều nhà xuất bản cũng như tạp chí như VOGUE, Harper’s Bazaar và Town & Country. Điều thú vị ở ông là khả năng khiến những bức ảnh trông bớt trang trọng và nghiêm túc. Ảnh của ông vui vẻ, hài hước, giản dị, sống động và rất đời thường. Bức ảnh Wenda tạo dáng trên lưng của một con đà điểu là một ví dụ điển hình.

Richard Avedon - Dovima với đàn voi, 1955 và Carmen, 1957

Richard Avedon chuyển đến VOGUE vào những năm 60 và gắn bó ở đó gần 25 năm. Bức ảnh “Dovima with Elephants” chụp người mẫu mặc chiếc váy Dior cùng bầy voi được đăng trên tạp chí Harper’s Bazaar năm 1955, và bức ảnh người phụ nữ cầm dù “Carmen” (1957) là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông. Bất kỳ ai yêu thời trang cũng từng nhìn thấy hai bức ảnh nổi tiếng này ít nhất một lần.