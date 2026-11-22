Nguyễn Duy An nhận danh hiệu Á Quân của cuộc thi. Ảnh: BTC

Lần đầu tham gia một cuộc thi chuyên nghiệp, chàng bartender trẻ giành vị trí Á quân TasteCraft Masters Championship 2026 - Tỏa sáng tài năng pha chế 2026 bằng cách đưa những câu chuyện văn hóa địa phương vào các thức uống sáng tạo.

Ký ức quê nhà và ý tưởng pha chế

Ngày nhỏ, An từng nghe bà kể về cách người xưa thưởng thức cà phê với một chút nước mắm nhĩ. Chỉ cần chấm đầu tăm vào chén mắm rồi khuấy nhẹ trong ly cà phê, vị mặn đậm đà sẽ mang đến một sắc thái riêng cho thức uống. Câu chuyện ấy được An ghi nhớ, để rồi nhiều năm sau trở thành cảm hứng cho một trong những bài thi pha chế của mình.

Tại phần thi sáng tạo của TasteCraft Masters Championship 2026, An kết hợp hai nguyên liệu: cà phê và nước mắm Nam Ô. Trong công thức này, vị mặn đậm đà của mắm được sử dụng để tạo điểm nhấn cho cà phê. Nấm rơm sấy khô bổ sung tầng hương ấm, trong khi syrup vanilla giúp làm dịu và cân bằng hương vị. Thức uống được phục vụ lạnh nhưng vẫn gợi cảm giác đậm đà, ấm áp và dễ chịu.

Tiếp nối thành công mùa đầu tiên, TasteCraft Masters Championship 2026 do Công ty TNHH Đại Dương Ý Tưởng (IDOCEAN) phối hợp thương hiệu Lúave Professional tổ chức, nhằm tìm kiếm những tài năng sáng tạo trong lĩnh vực thức uống không cồn. Vòng loại diễn ra tại Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 60 thí sinh, trong đó 12 gương mặt xuất sắc được chọn vào chung kết. Ba thí sinh đạt thứ hạng cao nhất sẽ đại diện Việt Nam tham dự vòng chung kết thế giới World Fashion Drinks tại triển lãm Hotelex, Thượng Hải (Trung Quốc).

Với An, mỗi nguyên liệu đều mang một câu chuyện riêng và có dụng ý khi được đưa vào công thức. Qua sự kết hợp ấy, An muốn gợi nhắc về một Đà Nẵng rộng hơn hình dung quen thuộc của nhiều người về thành phố biển. Bởi bên cạnh những bãi cát và làn nước xanh còn có núi rừng, những sản vật cùng nhiều câu chuyện văn hóa chưa được biết đến rộng rãi. “Mình thấy đa phần mọi người tới quê mình sẽ nghĩ tới biển, nhưng thật ra Đà Nẵng cũng có những ngọn núi rất đẹp, rất đáng để khám phá”, An chia sẻ.

Nếu thức uống từ cà phê và nước mắm Nam Ô bắt nguồn từ câu chuyện ẩm thực được bà truyền lại, thì món trà của An lại gợi nhớ đến một miền ký ức khác. An sử dụng nước mít cô đặc làm syrup, lấy cảm hứng từ khu vườn rộng của bà nội ở Quảng Ngãi, nơi có cây mít lớn gắn với những mùa hè tuổi thơ.

“Nhà nội mình có một cái vườn lớn, trong đó có cây mít rất to. Mỗi mùa hè về, mình đều mong cây mít ra trái để nội hái xuống. Đó là hình ảnh rất Việt Nam, rất làng quê mà mình muốn mang đến cuộc thi”, An tâm sự.

Sáng tạo, liều lĩnh và kỷ luật là ba từ An lựa chọn để nói về hành trình của mình tại TasteCraft Masters Championship 2026. Đến với cuộc thi bằng tinh thần học hỏi, An không nghĩ mình có thể tiến sâu bởi mới bước vào nghề chưa lâu, lại lần đầu thử sức ở một sân chơi chuyên nghiệp. Vì thế, khi được xướng tên ở vị trí Á quân, chàng bartender trẻ không giấu được xúc động. Kết quả ấy cũng trở thành động lực để An tiếp tục tìm tòi, thử nghiệm và kể thêm những câu chuyện quê hương qua ngôn ngữ pha chế.

Tác phẩm với sự kết hợp độc đáo giữa nước mắm Nam Ô và cà phê tại vòng thi sáng tạo của Nguyễn Duy An. Ảnh: BTC

Khi hương vị bản địa trở thành cảm hứng sáng tạo

Câu chuyện của Nguyễn Duy An là một lát cắt cho thấy tinh thần sáng tạo mà TasteCraft Masters Championship mùa thứ hai hướng đến. Với chủ đề “Hương vị bản địa”, cuộc thi khuyến khích thí sinh tìm kiếm cảm hứng từ nguyên liệu, món ăn và những câu chuyện văn hóa gắn với từng vùng miền.

Không chỉ có nước mắm Nam Ô, nhiều nguyên liệu quen thuộc như nước dừa, thịt trâu gác bếp, mắc khén, cà pháo hay món cá kho nước dừa cũng được đưa vào các công thức pha chế. Từ hương vị món ăn truyền thống đến những sản vật địa phương, mỗi thí sinh lựa chọn một cách tiếp cận riêng, thử nghiệm những cách kết hợp mới trên nền những chất liệu quen thuộc.

Theo bà Lê Ngọc Xuân Thảo, Trưởng ban tổ chức, chất lượng thí sinh năm nay có sự tiến bộ so với mùa đầu tiên, đặc biệt ở khả năng xây dựng câu chuyện cho sản phẩm, trình bày ý tưởng và thể hiện bản sắc vùng miền. Nhiều bài thi khai thác văn hóa, sản vật và ký ức gắn với nơi thí sinh sinh sống, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét đến những giá trị văn hóa ẩn sau mỗi thức uống.

Bà Thảo cho biết: “Với chủ đề năm nay, bản địa không phải là giới hạn mà chính là nguồn cảm hứng để người làm nghề tìm tòi, thử nghiệm những cách kết hợp mới và tạo dấu ấn riêng. Từ một sản vật, mùa vụ đặc trưng đến phương thức chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ, mỗi nguyên liệu đều có thể gợi mở câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa nơi nó sinh ra. Điều quan trọng là người pha chế biết khai thác những chất liệu ấy, kết hợp với kỹ thuật và góc nhìn sáng tạo của mình để kể lại câu chuyện văn hóa qua từng thức uống”.