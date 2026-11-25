Hơn nửa thế kỷ tìm kiếm hài cốt người anh

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Hiển Lộc (xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị), ông Nguyễn Văn Chương (77 tuổi) vẫn lưu giữ tờ giấy báo tử của người anh trai Nguyễn Đại Chứng. Hơn 50 năm qua, gia đình đã nhiều lần tìm kiếm nhưng vẫn chưa xác định được phần mộ của liệt sĩ.

Ông Nguyễn Văn Chương kể lại hành trình tìm mộ anh trai.

Ông Chương kể, tháng 2/1965, khi vừa tròn 20 tuổi, anh trai ông nhập ngũ. Năm 1968, trong một lần được nghỉ phép, ông Chứng kết hôn với bà Nguyễn Thị Né. Chỉ hai ngày sau lễ cưới, người lính trở lại chiến trường với lời hẹn ngày đất nước thống nhất sẽ trở về.

Ngày 4/4/1972, ông Chứng hy sinh tại mặt trận phía Nam. Theo giấy báo tử, thi hài ông được an táng tại khu vực riêng của đơn vị gần mặt trận, nhưng không ghi rõ địa điểm cụ thể. Vì vậy, sau khi nhận tin báo tử, gia đình không có đủ thông tin để xác định nơi an táng, buộc ông Chương cùng người thân phải bắt đầu hành trình tìm kiếm hài cốt người anh.

Theo thông tin gia đình tìm hiểu, ông Chứng có thể hy sinh trong một trận đánh tại xã Hải Hòa, huyện Hải Lăng cũ, nay thuộc xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Sau trận đánh, ông cùng đồng đội được chôn cất tại một khu vườn ở địa phương.

Giấy báo tử và giấy tờ liên quan đến liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng được gia đình cất giữ.

Đầu những năm 1990, ông Chương tìm đến khu vực này và được biết hài cốt các liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng (nay thuộc xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị). Trong số các phần mộ tại khu vực phía đông nghĩa trang có hơn 100 ngôi mộ chưa xác định được danh tính. Gia đình nhận được thông tin liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng có thể nằm trong số những phần mộ này.

“Sau khi biết hài cốt các liệt sĩ được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hải Lăng, trong đó có hơn 100 phần mộ chưa xác định được danh tính, tôi tiếp tục tìm kiếm thông tin về anh. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần tìm đến nghĩa trang, gia đình vẫn chưa thể xác định được phần mộ của anh”, ông Chương cho biết.

Ông Chương được cán bộ Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ lấy mẫu ADN phục vụ việc xác minh thông tin liệt sĩ.

Ngày 18/10, trong khuôn khổ đợt 4 chương trình thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập, tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức thu nhận mẫu trên địa bàn toàn tỉnh.

Trong đợt này, ông Chương cùng các thành viên trong gia đình đã được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Trị) hỗ trợ, hướng dẫn cung cấp mẫu ADN để phục vụ công tác giám định, đối chiếu dữ liệu gen, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng.

Theo ông Chương, gia đình kỳ vọng việc lấy mẫu ADN sẽ giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng, qua đó sớm tìm được thông tin về phần mộ của người thân. Đây cũng là mong mỏi mà bố mẹ ông đã đau đáu khi còn sống nhưng chưa thể thực hiện được.

“Bố mẹ tôi khi còn sống luôn mong tìm được hài cốt anh Chứng để đưa về quê. Nay chúng tôi chỉ mong sớm xác định được nơi anh nằm lại, thực hiện tâm nguyện của bố mẹ”, ông chia sẻ.

Mong được ghi nhận là vợ liệt sĩ

Cùng với việc tìm kiếm hài cốt, gia đình ông Chương còn mong muốn cơ quan chức năng xác minh quan hệ hôn nhân giữa bà Nguyễn Thị Né và liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng, làm cơ sở xem xét nguyện vọng được ghi nhận chế độ dành cho vợ liệt sĩ của bà Né.

Ông Nguyễn Văn Chương cùng những giấy tờ gia đình lưu giữ về người anh trai, liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng.

Theo lời kể của gia đình, bà Né (81 tuổi) hiện sống tại thôn Tả Phan, xã Ninh Châu. Bà và ông Chứng quen biết nhau từ nhỏ, tình cảm nảy nở từ năm 1962, khi cả hai tham gia phong trào thanh niên xung phong tại địa phương. Gia đình cho biết, năm 1968, hai người tổ chức lễ cưới. Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau lễ cưới, ông Chứng trở lại chiến trường. Đến nay, quan hệ hôn nhân giữa bà Né và liệt sĩ vẫn đang được cơ quan chức năng xác minh do gia đình không còn lưu giữ giấy tờ liên quan.

“Anh dặn tôi ở nhà cố gắng, chờ ngày đất nước thống nhất sẽ trở về. Nhưng rồi anh hy sinh, tôi không còn cơ hội gặp lại”, bà Né nhớ lại.

Theo lời kể của bà Né, sau khi ông Chứng hy sinh, bà ở vậy gần 10 năm rồi mới đi bước nữa theo sự động viên của hai bên gia đình. Người chồng sau của bà cũng từng là bộ đội và sống cùng địa phương.

Dù đã có cuộc sống riêng, bà Né vẫn thường xuyên lui tới, chăm sóc mẹ ông Chứng lúc tuổi già và giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình liệt sĩ. “Chị vẫn quan tâm, chăm sóc mẹ tôi, thường xuyên qua lại với anh em trong nhà. Gia đình tôi luôn xem chị là người thân”, ông Nguyễn Văn Chương chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Né nhớ lại lời dặn dò của liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng trước lúc trở lại chiến trường.

Theo gia đình, giấy tờ liên quan đến lễ cưới giữa ông Chứng và bà Né năm 1968 hiện không còn được lưu giữ. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng xem xét, xác minh các thông tin liên quan, hướng dẫn thủ tục để làm rõ quan hệ hôn nhân giữa hai người và giải quyết nguyện vọng của bà Né theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu cho biết, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng. Đối với nguyện vọng của bà Né, xã sẽ rà soát hoàn cảnh, phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh thông tin và hướng dẫn gia đình hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Dù đã có cuộc sống riêng, bà Né vẫn giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình liệt sĩ Chứng.

Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, bà Lê Nguyễn Huyền Trang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị cho biết, hồ sơ liệt sĩ Nguyễn Đại Chứng hiện mới ghi nhận thông tin về cha mẹ, chưa có thông tin về vợ, con. Vì vậy, trường hợp của bà Né cần tiếp tục được xác minh, làm rõ quan hệ hôn nhân với liệt sĩ thông qua các giấy tờ, tài liệu và thông tin liên quan. Việc bà Né đã đi bước nữa không đồng nghĩa với việc không được xem xét ghi nhận là vợ liệt sĩ theo quy định.

Theo khoản 10, Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, vợ liệt sĩ đã lấy chồng khác nhưng vẫn chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ khi còn sống thì được hưởng chế độ ưu đãi dành cho thân nhân liệt sĩ.

Đối với trường hợp bà Né không còn lưu giữ giấy đăng ký kết hôn, bà Trang cho biết: “Sở đã hướng dẫn gia đình phối hợp với UBND xã Ninh Châu rà soát, xác minh các thông tin về quan hệ hôn nhân trước đây, tìm kiếm các tài liệu có liên quan để làm căn cứ xem xét, giải quyết hồ sơ theo quy định”.