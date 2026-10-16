Câu chuyện kỷ luật: 'Tô hồng' báo cáo

- Chú tổng hợp kết quả kiểm tra kỹ năng số xong chưa?

- Thưa anh, còn 15% chưa đạt yêu cầu. Em đã thông báo để mọi người ôn tập. Chiều kiểm tra vét xong, em sẽ tổng hợp.

Hùng ngước mắt nhìn bảng kế hoạch công tác:

- Chiều nay là hạn cuối nộp báo cáo rồi. Chú cứ tổng hợp 100% đạt yêu cầu. Nhờ mấy đồng chí khá làm bài hộ những người chưa đạt nhé!

- Làm thế thì đâu còn là kết quả của người được kiểm tra, anh?

- Người trong cơ quan giúp nhau, có nhờ người ngoài đâu mà lo! Làm thế cho đẹp báo cáo đơn vị!

- Giúp ôn tập thì được, chứ kiểm tra hộ thì không ổn anh ạ!

- Chú cứ lo xa! Chiều có kết quả mới gửi, chứ có báo cáo "khống" đâu.

"Tô hồng" báo cáo. Minh họa: THÁI AN

Đúng lúc ấy, Chánh văn phòng Thành bước vào:

- Kết quả kiểm tra kỹ năng số thế nào rồi, đồng chí Hùng?

- Báo cáo anh, cơ quan ta 100% đạt yêu cầu!-Hùng đáp ngay.

- Đây là kết quả hay chỉ tiêu phấn đấu?

- Thưa anh, còn một số người chiều nay kiểm tra lại. Tôi sẽ bố trí đồng chí khá hỗ trợ, chắc chắn sẽ đạt hết.

- Hỗ trợ thế nào?

Minh lên tiếng:

- Báo cáo anh, Trưởng phòng Hùng định cho những đồng chí vững kỹ năng số làm thay người chưa đạt ạ.

Thành quay sang Hùng:

- Đồng chí chỉ đạo như vậy à?

- Tôi nghĩ giúp anh em một lần cho đẹp báo cáo. Mọi người đều đã nghiên cứu, dự tập huấn cả rồi...

- Ai chưa đạt thì phải tiếp tục bồi dưỡng. Nhờ người làm hộ vừa sai quy định, vừa không phản ánh đúng năng lực cán bộ, nhân viên.

Hùng nhận ra vấn đề, cúi đầu:

- Tôi nóng ruột vì hết hạn, lại mong giữ thành tích của cơ quan nên đơn giản vấn đề. Tôi xin nhận lỗi.

Chánh văn phòng Thành nói tiếp:

- Kiểm tra còn để biết ai yếu ở đâu mà bồi dưỡng. Yêu cầu cuối cùng là cán bộ sử dụng được công cụ số, xử lý nhanh, chính xác, phục vụ công việc hiệu quả hơn. Thành tích trên báo cáo không có ý nghĩa khi chuyển đổi số của cơ quan giậm chân tại chỗ. Hơn nữa, việc báo cáo sai sự thật còn vi phạm kỷ luật.

- Vâng, tôi sẽ làm nghiêm túc và báo cáo thực chất.

Chiều hôm ấy, những người chưa đạt tự làm bài kiểm tra. Sau khi tổng hợp, Minh mang bảng kết quả vào gặp Trưởng phòng Hùng:

- Vẫn còn mấy đồng chí chưa đạt, anh ạ.

Hùng đọc kỹ báo cáo rồi dặn Minh:

- Chú tổng hợp đúng thực tế, kèm kế hoạch bồi dưỡng và kiểm tra lại những người chưa đạt nhé!

Minh mỉm cười:

- Thế thì báo cáo lại... chưa đẹp. Sáng nay em nói thật với Chánh văn phòng, anh có giận em không?

- Không nhé! Tôi còn phải cảm ơn chú vì chú thẳng thắn, dám có ý kiến để tôi rút kinh nghiệm, tránh sai lầm, khuyết điểm khiến cơ quan ta không được đẹp như những bản báo cáo "tô hồng".