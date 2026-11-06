Câu chuyện kỷ luật: Không phải chuyện riêng

- Tuấn này, cậu vừa về đơn vị công tác được vài tháng mà tôi thấy anh em xì xào cậu chi tiêu hoang phí, mua sắm nhiều quần áo, giày dép, thay điện thoại xịn, mua đồng hồ khá đắt tiền...

- Báo cáo anh, em có lương, tiêu thế nào là quyền của em. Hơn nữa, việc mua sắm là chuyện riêng, sinh hoạt cá nhân. Đồng chí nào xì xào, thắc mắc thì thật buồn cười.

- Thế tháng trước cậu vay tiền của đồng chí Tùng, đã trả chưa?

- Dạ... em định tháng sau trả ạ!

- Còn khoản vay Thành và Quân tuần trước?

- Dạ... khi nào hai chiến sĩ ấy chuẩn bị xuất ngũ em sẽ trả.

- Vậy, bố mẹ cậu ở quê cũng vất vả làm ruộng, không có lương hưu. Từ khi ra trường, có lương, cậu đã gửi tiền về phụ giúp bố mẹ chưa?

Minh họa: KHOA AN

Thấy Tuấn cúi đầu ấp úng, Trung đội trưởng Hùng nghiêm giọng:

- Cậu nói đó là chuyện riêng, vậy tôi hỏi: Khi cậu tiêu xài hoang phí, quá khả năng của mình, vay mượn đồng đội nhưng chậm trả nợ, có nguy cơ ảnh hưởng đến tình cảm và đoàn kết trong đơn vị, để anh em xì xào bàn tán thì đó có còn là chuyện riêng nữa không?

- Nhưng em vay rồi sẽ trả, chứ em đã quỵt của ai đâu...

- Cậu nghĩ đơn giản quá! Đồng đội cho vay vì tình cảm, muốn giúp nhau lúc khó khăn. Nhưng nếu cậu vay để tiêu xài hoang phí thì có đúng không? Thực tế cho thấy, ai không chi tiêu hợp lý, chạy theo nhu cầu hưởng thụ thì rất dễ rơi vào cảnh túng thiếu, nợ nần và lúc đó khó có thể yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuấn vẫn chống chế:

- Nhưng em thấy một số người cũng mua sắm đồ dùng đắt tiền mà có ai nói gì đâu...

- Người có điều kiện thì chi tiêu phù hợp với khả năng của họ. Còn cậu phải căn cứ vào thu nhập, hoàn cảnh của mình, sao lại chạy đua với những người giàu? Mặt khác, quân nhân càng phải có lối sống giản dị, lành mạnh, tiết kiệm. Cậu thử nghĩ xem, nếu gia đình có việc đột xuất cần tiền, hoặc bản thân gặp khó khăn, cậu sẽ xoay xở thế nào? Nếu vì nợ nần mà ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý và nhiệm vụ thì ai phải chịu trách nhiệm?

Tuấn lúc này mới cúi đầu:

- Báo cáo, em hiểu rồi ạ. Em cứ nghĩ tiêu tiền thế nào là quyền cá nhân, không liên quan đến đơn vị. Em sẽ điều chỉnh cách chi tiêu và sớm trả hết các khoản vay.

Trung đội trưởng Hùng đã dịu giọng, song vẫn rất nghiêm túc:

- Tôi nhắc nhở không phải để can thiệp tùy tiện vào đời sống riêng của cậu đâu. Cậu nên nhớ, trong Quân đội thì cấp ủy đảng và người chỉ huy phải có trách nhiệm nắm bắt, quản lý toàn diện cấp dưới thuộc quyền và mọi đảng viên, không chỉ trong công việc mà cả tư tưởng, tình cảm, hoàn cảnh, các mối quan hệ, sinh hoạt cá nhân... để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa các vi phạm; bảo đảm cho cấp dưới và đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ. Cậu là quân nhân thì phải biết đặt mình trong tập thể, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị. Có những việc cứ tưởng là chuyện riêng, nhưng gây hệ lụy cho người khác, cho đơn vị thì không phải là chuyện riêng nữa...