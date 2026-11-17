Hơn 10 năm tham gia công tác hòa giải, ông Bùi Chiêu Văn (57 tuổi) đã trực tiếp hòa giải thành nhiều vụ việc, góp phần hàn hàn gắn tình cảm xóm làng, gia đình, giữ gìn an ninh trật tự tại thôn.

Câu chuyện dưới đây được ông chia sẻ cùng phóng viên là một trong những vụ hòa giải thành mà ông ấn tượng nhất.

Gia đình ông Tranh, ông Mãi và bà Lụa là hàng xóm của nhau. Gia đình ông Tranh sinh sống trên mảnh đất có diện tích là 130 mét vuông

Khi 3 người con trưởng thành, lập gia đình riêng nên ông Tranh tách thửa đất chia đều cho các con để xây nhà ra ở riêng. Tuy nhiên, nếu chia mảnh đất thành 3 thửa thì phần đất phía trong cùng sẽ không có lối đi. Phần đất trong cùng này lại liền kề với ngõ đi chung của bà Lụa, ông Mãi. Ông Tranh đặt vấn đề trả bà Lụa, ông Mãi một khoản tiền để được sử dụng chung ngõ đi này nhưng không được chấp nhận, hai bên phát sinh mâu thuẫn.

Ông Bùi Chiêu Văn, tổ phó tổ hòa giải thôn Yến Vỹ. Ảnh: Biên Phạm

Tiếp nhận vụ việc, tổ hòa giải thôn Yến Vỹ đã giao ông Bùi Chiêu Văn trực tiếp giải quyết. Ông Văn đã trực tiếp gặp gỡ gia đình các bên tìm hiểu rõ bản chất của mâu thuẫn và đưa ra hướng giải quyết hiệu quả nhất.

Tại gia đình bà Lụa, ông Mãi, ông Văn đã phân tích cho cho hai gia đình hiểu việc ông Tranh yêu cầu được sử dụng chung ngõ đi chung là theo quy định pháp luật. Ông cũng động viên, thuyết phục bà Lụa, ông Mãi đồng ý nhận số tiền mà ông Tranh đền bù để các bên cùng vui vẻ, gắn bó với nhau, để hàng xóm lại “Tối lửa tắt đèn có nhau”. Tuy nhiên, ông Mãi, bà Lụa không đồng ý.

Một tuần sau, ông Văn tổ chức buổi hòa giải tại Nhà Văn hóa thôn, với sự tham dự của đại diện 3 gia đình, các thành viên tổ hòa giải và cán bộ địa chính xã.

Tại buổi hòa giải, ông Văn đã viện dẫn Khoản 1 Điều 29 Luật Đất đai năm 2024 quy định “Quyền đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp nước, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; lắp đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác theo quy định của pháp luật.”.

Điều 245 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định“ Quyền đối với bất động sản liền kề là quyền được thực hiện trên một bất động sản (gọi là bất động sản chịu hưởng quyền) nhằm phục vụ cho việc khai thác một bất động sản khác thuộc quyền sở hữu của người khác (gọi là bất động sản hưởng quyền)”.

Khoản 1 Điều 254 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định Quyền về lối đi qua:

“Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”.

Sau khi được ông Văn và các hòa giải viên trong tổ phân tích thấu tình đạt lý, ông Mãi và bà Lụa nhận ra cái sai của mình và đồng ý cho gia đình ông Tranh đi cùng lối đi chung. Tuy nhiên, ông Mãi bà Lụa không nhận tiền của gia đình ông Tranh, mà thay vào đó gia đình ông Tranh sẽ lo chi phí thảm nhựa hoặc đổ bê tông toàn bộ con ngõ (dài 30 mét) để các gia đình đi lại dễ dàng hơn. Ông Tranh đồng ý với phương án mà bà Lụa và ông Mãi đưa ra.

Các bên bắt tay, xóa bỏ hiềm khích và vui vẻ ký biên bản hòa giải thành trước sự vui mừng của các đại biểu tham dự.

Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp xã Hương Sơn Nguyễn Trung Kiên cho biết, tổ hòa giải thôn Yến Vỹ gồm 5 thành viên. Các thành viên đều là những người gắn bó với địa bàn, am hiểu hoàn cảnh của từng gia đình và được nhân dân tin tưởng. Đây là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả trên địa bàn xã. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổ hòa giải đã tiếp nhận 2 vụ việc và đã hòa giải thành 2 vụ. Thời gian qua, công tác hòa giải ở thôn Yến Vỹ đã góp phần giảm các vụ vi phạm pháp luật liên quan đến những lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính, đồng thời, hạn chế đơn, thư, khiếu nại vượt cấp. Với sự tận tâm dành cho công tác hòa giải ở cơ sở, các hòa giải viên trong tổ hòa giải thôn đi sâu sát quần chúng góp phần hạn chế những mâu thuẫn nảy sinh trong quần chúng nhân dân, giữ gìn hạnh phúc cho mọi nhà, mọi người.