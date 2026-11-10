Câu chuyện gia đình trong chiến dịch quảng cáo thương hiệu

Tình cảm gia đình: chất liệu vàng cho chiến lược quảng bá thương hiệu

Với người Việt, tình cảm gia đình là thứ cảm xúc thiêng liêng chỉ cần chạm vào là lập tức vỡ òa ra, chỉ cần nhắc đến là được kết nối tức thì. Nắm bắt được tâm lý này, các thương hiệu xem đề tài gia đình là chất liệu vàng cho chiến lược quảng cáo của họ.

Nếu các thương hiệu ở các nước phương Tây, chất liệu quảng cáo của họ đa phần đề cập đến thành công cá nhân thì ở Việt Nam, quảng cáo sản phẩm thường tập trung vào đề tài gia đình.

Quảng cáo tôn vinh giá trị sum họp gia đình của thương hiệu dầu ăn Neptune. Ảnh: Internet

Sự liên kết giữa câu chuyện gia đình và hình ảnh thương hiệu đã khiến cho nhiều quảng cáo chỉ xuất hiện vài chục giây nhưng người xem nhớ đến thương hiệu rất lâu, thậm chí qua nhiều năm.

Neptune là một ví dụ - mặc dù tại thị trường Việt Nam, Neptune không phải là thương hiệu thuần Việt về sở hữu. “Về nhà đón Tết, gia đình trên hết” của Neptune là chuyện kể về mong muốn giản dị của đứa con khiếm thính không đòi quà chỉ cần có cha bên cạnh trong những ngày tết. Cái cách mà Neptune đưa hình ảnh gia đình vào chiến dịch quảng cáo của họ là một dấu ấn đặc biệt về sự thành công trong quảng bá thương hiệu.

Gặt hái được thành công vang dội không ngờ, còn có thể kể đến những “lời tỏ tình” rất dễ thương: “Mẹ hay càm ràm nhưng làm vì con tất cả”, “Ba là tài xế không bao giờ ế”... in trên những chiếc cốc, của Vinacafé. Hay “Đi để trở về” gây xôn xao giới trẻ trong một chiến dịch truyền thông của Biti's.

Tình cảm gia đình và nỗi nhớ quê là đề tài rất cũ. Nhưng sự sáng tạo của thương hiệu nằm ở cái cách họ tìm thấy những giá trị phù hợp với tâm tư của tệp khách hàng mà họ mong muốn chinh phục. Họ hiểu rằng: Ai chiếm được hình ảnh gia đình trong trái tim khách hàng, người đó chiếm được ví tiền của khách hàng Việt.

Tình cảm gia đình trong quảng cáo: Thách thức doanh nghiệp thời AI

Trước đây, để kể một câu chuyện về gia đình đong đầy cảm xúc, thương hiệu phải bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức. Họ về tận các vùng quê để quay bối cảnh, mời diễn viên thật, kể câu chuyện thật. Vì tốn kém nên họ làm rất cẩn thận.

Nay nhờ AI, bất kỳ thương hiệu nào cũng có thể tạo ra một video tình cảm gia đình với hình ảnh đẹp, nhạc hay, lời thoại cảm động, với hình ảnh mẹ già, quê hương – nhưng là hình ảnh một quê hương chung chung, không có chi tiết thật. Trong khi người tiêu dùng Việt bây giờ rất tinh mắt. Họ dễ dàng phân biệt được thật - giả. Họ dị ứng với những chất liệu "công nghiệp", "lạnh lẽo", "không hồn". Họ dễ bị tổn thương với suy nghĩ mình bị thương hiệu lợi dụng cảm xúc để bán hàng.

Đây là một thách thức rất lớn mà các thương hiệu phải đối mặt. Thấy được điều này, gần đây, trong chiến dịch quảng cáo lấy đề tài gia đình, các thương hiệu thường chỉ nhờ AI làm phần kỹ thuật, còn nội dung được họ khai thác từ đời thật với câu chuyện có thật.

Quảng cáo thời AI, lợi thế thuộc về thương hiệu nào kể câu chuyện chân thật nhất. Ảnh: Internet

Tỷ như: Coca-Cola dùng AI để làm hình ảnh, nhưng câu chuyện vẫn là con người thật. Quay về với con người thật, LG vẫn dùng AI, nhưng dùng chiêu ”chơi chữ”: "Tết này, AI là ai trong nhà bạn?".

Trong thời AI, khi trí tuệ nhân tạo có thể tạo ra một câu chuyện gia đình cảm động, lợi thế không còn thuộc về thương hiệu nào làm video đẹp nhất. Lợi thế thuộc về thương hiệu nào kể câu chuyện gia đình chân thật nhất.