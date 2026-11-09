Câu chuyện điện ảnh: Điện ảnh Nhật Bản lập dấu ấn mới tại Bắc Mỹ

Bộ phim về quái vật “Godzilla Minus One” dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ với 31,6 triệu USD. Ảnh: IMDb

Lấy bối cảnh năm 1949 khi Nhật Bản đang trong quá trình tái thiết sau chiến tranh, bộ phim xoay quanh mối đe dọa mới xuất hiện: quái vật 3 đầu giống rồng có tên King Ghidorah. Trong khi đó, Godzilla, quái vật vốn được cho là đã bị đánh bại trong phần phim "Godzilla Minus One" (2023) nhưng đã được tái sinh, bước vào cuộc chiến với quái thú ba đầu này, cùng sự hỗ trợ của loài người.

Được phát hành tại thị trường Bắc Mỹ thông qua GKIDS, "Godzilla Minus One" nhận được phản hồi tích cực từ cả giới chuyên môn lẫn khán giả. Chuyên gia phân tích David A. Gross thuộc hãng nghiên cứu Franchise Entertainment Research nhận định mức doanh thu mở màn của “Godzilla Minus One” đã đưa điện ảnh Nhật Bản lên một tầm cao mới, khi cao gấp gần ba lần so với doanh thu ra mắt của phần phim công chiếu hồi tháng 12/2023. Phim hiện đạt tỷ lệ đánh giá tích cực 90% trên trang tổng hợp bài phê bình Rotten Tomatoes, đồng thời nhận điểm A trên thang điểm từ A+ đến F của công ty khảo sát ý kiến khán giả CinemaScore.

Đứng ở vị trí thứ hai là bộ phim có hình tượng quái thú "dễ thương" hơn "The Cat in the Hat". Chú mèo huyền thoại trong bộ sách của Dr. Seuss đã mang về 20,5 triệu USD doanh thu mở màn cho phần phim mới nhất do hãng Warner Bros. phát hành. Chuyên gia Gross cho rằng các bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Dr. Seuss thường không có doanh thu cao bên ngoài thị trường Mỹ, tuy nhiên bộ phim có thể được bù đắp nhờ nguồn thu từ các nền tảng phát trực tuyến hoặc bản quyền truyền hình.

Bộ phim "Drummer Boy" của hãng phim Angel Studios đứng thứ ba với doanh thu 9,3 triệu USD, trong khi phim tài liệu "You Can See Everything" về nữ tỷ phú Elizabeth Holmes đứng thứ tư sau khi bỏ túi thêm 8,9 triệu USD, nâng tổng doanh thu sau bốn tuần công chiếu lên khoảng 79,8 triệu USD. Đứng thứ năm là bộ phim "Ramayana" của hãng Sony với doanh thu khoảng 8,7 triệu USD trong tuần đầu công chiếu. Chuyên gia Gross nhận định đây là một trong năm bộ phim Ấn Độ được phát hành rộng rãi tại Mỹ trong vòng 3 thập kỷ qua.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua:

6. "Wildwood" - 7 triệu USD

7. "Clayface" – 6,7 triệu USD

8. "Wild Horse Nine" - 6 triệu USD

9. "Wicker" – 3,4 triệu USD

10. "Street Fighter" – 2,2 triệu USD.