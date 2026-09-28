Câu chuyện điện ảnh: Biệt đội siêu anh hùng tái xuất, phòng vé Bắc Mỹ đổi ngôi

(Nguồn: Marvel Studios/Disney)

Bộ phim siêu anh hùng “Avengers: Endgame” (tựa Việt: “Avengers: Hồi kết”) đã trở lại vị trí dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần qua sau khi được tái phát hành nhằm hâm nóng sự quan tâm của khán giả đối với thương hiệu phim.

Ra mắt lần đầu năm 2019, “Avengers: Endgame” hiện là phim có doanh thu cao thứ hai trong lịch sử với khoảng 2,8 tỷ USD, quy tụ dàn diễn viên như Robert Downey Jr., Josh Brolin và Scarlett Johansson.

Theo số liệu được công ty theo dõi doanh thu phòng vé Exhibitor Relations công bố ngày 27/9, phiên bản tái phát hành đã thu về khoảng 26 triệu USD tại Bắc Mỹ và nâng tổng doanh thu trên toàn cầu của đợt phát hành lại lên khoảng 86 triệu USD.

Việc đưa bộ phim trở lại rạp diễn ra trước thời điểm “Avengers: Doomsday” (tựa Việt: “Avengers: Ngày tận thế”) dự kiến ra mắt ngày 18/12. Phiên bản tái phát hành có thêm 4 cảnh sau phần danh đề cuối phim, được kỳ vọng tạo sự quan tâm đối với phần phim mới.

Chuyên gia theo dõi ngành điện ảnh David A. Gross nhận định việc tái phát hành là một hình thức tiếp thị hiệu quả, giúp tạo hiệu ứng truyền miệng trước khi bộ phim mới ra mắt.

Xếp thứ hai là phiên bản làm lại “Resident Evil” (tựa Việt: “Vùng đất quỷ dữ”) của đạo diễn Zach Cregger. Bộ phim do Sony Pictures phát hành thu 23,3 triệu USD trong tuần thứ hai, tiếp nối màn ra mắt vượt kỳ vọng. Sau hai tuần, tác phẩm chuyển thể từ trò chơi điện tử đã thu hơn 196 triệu USD trên toàn cầu.

Bộ phim sinh tồn “Heart of the Beast” (tựa Việt: “Trái tim quái thú”), do Paramount phát hành và có sự tham gia của tài tử Brad Pitt, đứng thứ ba với khoảng 20 triệu USD trong tuần đầu công chiếu tại Bắc Mỹ. Phim kể về cựu quân nhân James cùng chú chó tên Odin bị mắc kẹt giữa nơi gần như không có dấu hiệu của sự sống. Từ đây, cả hai phải dựa vào nhau để vượt qua thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và nhiều mối đe dọa từ thiên nhiên.

Đứng thứ tư là “Primetime” của A24, với doanh thu ước tính 19,2 triệu USD. Robert Pattinson thủ vai người dẫn chương trình truyền hình thực tế Chris Hansen trong bộ phim dựa trên chương trình “To Catch a Predator” của Mỹ hồi giữa những năm 2000.

Trong khi đó, phim hoạt hình dành cho gia đình “Forgotten Island” của Universal có màn ra mắt kém khả quan khi chỉ thu về khoảng 12,8 triệu USD. Dù nhận được đánh giá tích cực, doanh thu mở màn này được cho là thấp đối với một phim hoạt hình nguyên bản của một hãng phim lớn.

Các bộ phim còn lại trong top 10 phim ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ tuần qua gồm:

6. “Practical Magic 2” - 5,7 triệu USD

7. “Spider-Man: Brand New Day” - 4,1 triệu USD

8. “The Odyssey” - 3,7 triệu USD

9. “Coyote vs Acme” - 1,9 triệu USD

10. “Daniel and the Fiery Furnace” - 1,5 triệu USD./.