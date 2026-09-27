Câu chuyện đau lòng về chú chó bulldog cố gắng bảo vệ chủ trước sự tấn công của gấu

Một cuộc chạm trán với gấu đen vào đêm khuya đã trở thành bi kịch đối với một cặp vợ chồng ở Bắc California, khi con vật tấn công khiến cả hai chủ nhà bị thương nặng và chú chó bulldog Pháp của họ bị thương dẫn đến tử vong. Theo thông tin được công bố, chú chó đã cố gắng bảo vệ chủ trong cuộc tấn công dữ dội, khiến cả hai vợ chồng phải nhập viện.

Vào rạng sáng ngày 19/9, chú chó Cassie của Jeff và Mallory Wilson bất ngờ sủa một tiếng, khiến Jeff Wilson ra ngoài kiểm tra sân sau ngôi nhà của họ ở Trinity. Khi ông vừa mở cửa, một con gấu đen có bộ lông màu nâu quế bất ngờ xuất hiện từ phía sau những món đồ nội thất ngoài hiên, lao về phía ông và quật ngã ông xuống sàn. Tiếng động đã đánh thức người vợ, Mallory. Bà chạy ra ngoài và cũng bị con gấu tấn công. Trong lúc con gấu tấn công, chú chó Cassie đã lao vào giữa Wilson và con gấu. Con vật ngoạm lấy chú chó và bắt đầu chạy đi. Hai vợ chồng đã tìm cách khiến con gấu thả Cassie ra, rồi cuối cùng xua đuổi được nó.

Dù bản thân cũng bị thương nặng, cặp đôi vẫn lập tức đưa chú chó đến cơ sở cấp cứu thú y. Cassie được phẫu thuật để điều trị nhiều vết thương, trong đó có những vết thương dọc theo cột sống. Nhưng, chú chó đã qua đời hai ngày sau vụ việc. Cassie là “một thành viên vô cùng được yêu thương trong gia đình họ”.

Được biết, vợ chồng Wilson là chủ của Radio Ranch, một khu nghỉ dưỡng tiện nghi biệt lập, không kết nối với lưới điện, ở quận Trinity. Cặp đôi đã có nhiều năm kinh nghiệm sinh sống và làm việc giữa các loài động vật hoang dã, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng ngừa để chung sống hòa bình với những loài động vật cùng sinh sống trên mảnh đất của họ: “Chúng tôi chọn sống ở vùng nông thôn phía Bắc California vì trân trọng cuộc sống giữa thiên nhiên và các loài động vật hoang dã mà chúng tôi cùng chia sẻ môi trường sống. Đây là một cuộc chạm trán không bị kích động trước và cực kỳ bất thường, điều mà không ai trong chúng tôi có thể lường trước được. Hai chúng tôi có thể đau buồn trước sự ra đi của Cassie và suy sụp vì những gì đã xảy ra, nhưng đồng thời vẫn tôn trọng những loài động vật hoang dã vốn thuộc về những nơi này".

Cả hai đều là những người đặc biệt yêu động vật. Chính vì vậy, cuộc chạm trán cực kỳ hiếm gặp này và sự mất mát của Cassie càng khiến họ đau lòng trên nhiều phương diện. Jeff Wilson nói với các cơ quan truyền thông địa phương rằng, ông cho rằng con gấu có thể đã hoảng sợ sau khi bị mắc kẹt giữa hàng rào và cổng tại nhà của họ.

Theo The San Francisco Chronicle, Cơ quan Cá và Động vật hoang dã California (CDFW), các vụ gấu đen tấn công khiến con người bị thương là trường hợp hiếm gặp tại bang này. Cơ quan này khuyến cáo người dân cất giữ an toàn thực phẩm và rác thải, những thứ có thể thu hút gấu, đồng thời giữ vật nuôi trong nhà vào ban đêm khi có thể. Nếu bị gấu đen tấn công, người dân được khuyến cáo hãy dùng mọi thứ bạn có (gậy gộc, đá, hoặc đánh vào mặt và mõm gấu) để chống trả bằng tất cả sức lực thay vì giả chết. Giả chết trước gấu đen không có tác dụng vì chúng có thể xem bạn là con mồi.

Vụ việc là trường hợp mới nhất trong một loạt cuộc chạm trán với gấu thu hút sự chú ý trong năm nay, trong đó có những vụ gấu đen đột nhập nhà dân quanh khu vực hồ Tahoe, California, cùng các vụ gấu xám tấn công riêng biệt nhằm vào một người đi bộ đường dài tại Công viên Quốc gia Glacier và một thợ săn ở Montana.