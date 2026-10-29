Câu chuyện đau lòng của Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh

Tại hội thảo Bảo hộ và thương mại hóa bản quyền âm nhạc trong kỷ nguyên số, Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh kể câu chuyện "đau lòng" của bản thân.

Hơn 10 năm trước, Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm album 10 ca khúc, trong đó có Hoa dại do ông sáng tác từ thơ của Tô Đông Hải. Thời điểm đó, đơn vị thu album này đã lưu trữ các file âm thanh rồi bán cho một trung tâm khác, sau đó trung tâm này đã mang toàn bộ album đó đi đăng ký bản quyền.

Thời gian gần đây, khi đăng bài hát này lên trang cá nhân để phát triển kênh riêng, nhạc sĩ Đức Trịnh bất ngờ vì kênh của ông đã bị "đánh gậy" và sập trang với lý do vi phạm bản quyền.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh.

"Nhạc sĩ Giáng Son bị đánh gậy bản quyền ca khúc Giấc mơ trưa, cô ấy quyết tâm đi kiện cho bằng được. Tôi là Chủ tịch Hội Nhạc sĩ nên cũng ngại, chả lẽ đi kiện... Vì thế, tôi đã phải nhờ một công ty am hiểu về công nghệ, thủ tục pháp lý để 'xin lại' ca khúc của mình", nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.

Vì thế, theo Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, kỷ nguyên số giúp âm nhạc Việt Nam tiếp cận hàng triệu khán giả toàn cầu dễ dàng hơn nhưng cũng đặt ra những thách thức chưa từng có với các hành vi vi phạm bản quyền phức tạp và tinh vi.

Hội thảo Bảo hộ và thương mại hóa bản quyền âm nhạc trong kỷ nguyên số cũng là cơ hội để các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng vi phạm bản quyền trên không gian mạng, trực tiếp trải nghiệm công nghệ rà soát – định danh tác phẩm, đồng thời thảo luận giải pháp hỗ trợ tác giả bảo vệ và thương mại hóa sản phẩm nghệ thuật.

"Để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật, chúng ta không thể dừng lại ở sự bức xúc hay lời than phiền mà cần hành động thiết thực và đồng bộ. Trong đó, thách thức từ công nghệ phải được giải quyết bằng chính công nghệ. Bên cạnh sự chủ động về kiến thức pháp lý của tác giả, công nghệ sẽ là công cụ tự động rà soát, phát hiện vi phạm 24/7 với thao tác đơn giản nhất cho nghệ sĩ.

Hành động này hướng tới mục tiêu chung: Đưa ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết số 30 của Chính phủ", nhạc sĩ Đức Trịnh chia sẻ.

Tại hội thảo, nhiều nhạc sĩ đặt ra những câu hỏi liên quan đến việc app/ứng dụng công nghệ để bảo vệ tài sản trí tuệ, khai thác tối đa giá trị thương mại. Nhiều nhạc sĩ cho rằng, so với các quốc gia như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc đã ứng dụng công nghệ để định danh và quản lý bản quyền hiệu quả, Việt Nam còn khoảng trống do chưa đầu tư đúng mức vào công nghệ.

Ông Bùi Minh Tuấn chia sẻ, hướng dẫn các nhạc sĩ bảo vệ "đứa con tinh thần".

Tại hội thảo, ông Bùi Minh Tuấn, đại diện đơn vị phát triển giải pháp công nghệ số DipNET nhận định: "Phát triển công nghiệp văn hóa đòi hỏi phải tái tạo nhiều hình thái mới cho tác phẩm. Tuy nhiên, các nhà đầu tư chỉ sẵn sàng rót vốn dài hạn khi quyền sở hữu trí tuệ được làm rõ".

Theo ông Tuấn, gốc rễ của việc bảo vệ và khai thác tài sản trí tuệ bắt đầu từ định danh tác phẩm: "Chỉ khi giao dịch bản quyền được minh bạch hóa trên cơ sở dữ liệu đối chiếu chuẩn xác, chúng ta mới có thể ngăn chặn vi phạm trên không gian số và đặt nền móng vững chắc cho chợ giao dịch tác quyền tập trung".

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhấn mạnh, để bảo vệ thành quả lao động nghệ thuật của mình, các nhạc sĩ không thể chỉ dừng lại ở sự bức xúc hay những lời than phiền, cần hành động thiết thực và đồng bộ. Các nhạc sĩ cần nâng cao nhận thức pháp lý, phải nắm vững quyền tác giả, quyền liên quan và biết cách nhận diện chính xác các hành vi xâm phạm tác phẩm của mình trên môi trường số.

Trong thời đại số, công nghệ phải được giải quyết bằng công nghệ, các nhạc sĩ, tác giả cần những "lá chắn số" tin cậy, những công cụ rà soát tự động giúp phát hiện vi phạm 24/7 và hỗ trợ thực thi bảo vệ bản quyền một cách hiệu quả, minh bạch. Phải xóa bỏ rào cản công nghệ, mọi tác giả, kể cả những nhạc sĩ lớn tuổi ít quen thuộc với công nghệ đều có thể dễ dàng sử dụng các công cụ bảo vệ tác phẩm của mình chỉ với vài thao tác đơn giản.