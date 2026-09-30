Câu chuyện đằng sau người mẹ mắc ung thư ôm chặt thú nhồi bông tại BV Chợ Rẫy

Ngày 30/9, tại Khoa Tuyến vú - Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) đã diễn ra chương trình trị liệu tinh thần qua nghệ thuật mang tên "Sắc màu yêu thương" mùa thứ 3.

Giữa không gian sinh hoạt của 12 bệnh nhân ung thư, hình ảnh chị Đ.T.T. (42 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) ôm chặt chú tê tê nhồi bông đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Con thú bông như vật bất ly thân, chưa từng tách rời chị kể từ lúc nhập viện.

Con trai chị T. đưa chú tê tê nhồi bông - món đồ yêu thích của mình cho mẹ mang theo vào bệnh viện để mẹ hít hà hơi con, thêm tinh thần chuẩn bị cho ca phẫu thuật sắp diễn ra. Ảnh: Thanh Huyền

Chị T. mắc ung thư vú trái giai đoạn 2 có di căn, vừa nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ngày mai. Tâm trạng ngổn ngang đầy lo âu trước giờ lên bàn mổ của người mẹ ấy được xoa dịu khi ôm chặt chú tê tê nhồi bông.

Trước khi rời quê lên TPHCM, cậu con trai 9 tuổi tên Ry đã gửi gắm món đồ chơi yêu thích nhất cho chị T. kèm lời dặn: "Con tê tê này sẽ thay mặt con, luôn ở bên tiếp sức cho mẹ chiến thắng bệnh tật".

Mỗi lúc bất an, người mẹ lại hít hà mùi hương của con trên thú bông để thấy ấm áp và thêm kiên cường.

Trong chương trình trị liệu tinh thần, ban đầu chị T. còn e ngại nhưng khi hòa mình vào trò chơi xếp hạt màu, cầm cọ vẽ tranh, chị dần quên đi nỗi đau bệnh tật.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên hội họa, hình ảnh mái nhà trên nền trời xanh dần hiện ra dưới nét vẽ tỉ mỉ của người mẹ. Chị dự định mang bức tranh này làm quà cho con trai khi xuất viện. Sự căng thẳng trên gương mặt chị đã nhường chỗ cho nụ cười rạng rỡ.

Dù vẽ tranh hay làm bất cứ hoạt động gì, chị T. luôn ôm chặt chú tê tê nhồi bông. Mọi người tại Khoa Tuyến vú - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, từ lúc nhập viện chưa từng thấy chị tách rời món đồ này. Ảnh: Thanh Huyền

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình "Sắc màu yêu thương" được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần tại Khoa Tuyến vú.

Thông qua các hoạt động sáng tạo nghệ thuật, ban tổ chức mong muốn tạo ra không gian thư giãn, giúp bệnh nhân giải tỏa áp lực tâm lý. Nhờ vậy, họ sẽ được tiếp thêm nghị lực trên hành trình chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.