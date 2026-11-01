CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN Quan tâm thụ hưởng giá trị văn hóa

Thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân là những khó khăn về kinh tế, áp lực chi tiêu nên nhu cầu hưởng thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, chăm lo đời sống tinh thần của nhiều người vẫn bị xếp sau so với các nhu cầu thiết yếu khác như: ăn - mặc - ở - đi lại, chi phí học hành, y tế... Nhiều người lao động chọn tăng ca, tăng giờ làm thêm, nhận làm thêm việc “tay trái”… để có thêm thu nhập.

Thực tế, việc mong muốn có thêm giờ làm, thêm công việc để tăng thêm thu nhập hoàn toàn là quyền và nhu cầu chính đáng của mỗi người, đặc biệt là những người đang trong độ tuổi lao động. Điều này trước mắt đảm bảo chi tiêu của cá nhân và gia đình, sau là tích lũy kiến thức, kinh nghiệm, tạo nền tảng cho bản thân trong tương lai và đồng thời là làm ra của cải vật chất - tinh thần phục vụ xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh thời gian làm việc, mỗi người cần phải cân bằng cuộc sống. Bởi lẽ, thời gian nghỉ ngơi hợp lý sau những giờ làm việc căng thẳng không chỉ giúp tái tạo sức lao động mà còn là cơ hội để mỗi người chăm lo đời sống tinh thần của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc hưởng thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa như: đi du lịch, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, tham quan bảo tàng, các di tích lịch sử, xem phim ở rạp, nghe nhạc ở phòng trà, quán cà phê, đi dạo ở công viên, đọc sách… là những việc gần gũi, “trong tầm tay” mà bất kỳ ai cũng có thể “tự thưởng” cho mình tùy điều kiện kinh tế và quỹ thời gian. Đó không nhất thiết là những trải nghiệm xa xỉ mà là những niềm vui giản dị đời thường, làm cho đời sống văn hóa - tinh thần của mỗi người ngày càng phong phú. Qua đó, nền tảng văn hóa - tinh thần của xã hội sẽ ngày càng vững chắc và phát triển trong đa dạng.

2026 là năm đầu tiên người lao động cả nước chính thức được nghỉ 1 ngày có hưởng nguyên lương vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Trong ngày tôn vinh văn hóa dân tộc này, nhiều cơ sở văn hóa, thể thao công lập có chính sách miễn hoặc giảm vé tham quan cho người dân. Dù chỉ diễn ra một ngày trong năm nhưng ý nghĩa của ngày lễ quan trọng này không chỉ nằm ở khoảng thời gian được nghỉ ngơi, hưởng thụ các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mà quan trọng hơn, đây là dịp để mỗi người quan tâm và trân trọng hơn những giá trị văn hóa - tinh thần, tôn vinh bản sắc dân tộc và khuyến khích người dân tham gia các hoạt động sáng tạo, thụ hưởng giá trị văn hóa.