Câu chuyện của một Dasom (SISTAR) sở hữu khối tài sản lên tới hàng tỷ won khi mới ở độ tuổi đôi mươi

Việc Dasom, một nữ diễn viên kiêm cựu thành viên nhóm nhạc Sistar tích lũy được khối tài sản lên tới hàng tỷ won khi mới ở độ tuổi đôi mươi, thông qua việc liên tục mua đi bán lại các tòa nhà tại Seoul, là một điều khá bất ngờ. Trong khi nhiều 'ngôi sao' trẻ cùng thế hệ đổ dồn sự chú ý vào các mặt hàng xa xỉ hay siêu xe, thì cô lại tập trung hoàn toàn vào các tài sản hữu hình. Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, khoảng thời gian mà một người rất dễ bị cuốn vào sức hút của sự nổi tiếng và đắm chìm trong lối sống xa hoa, cô vẫn thể hiện tư duy nhạy bén bằng cách vạch ra một chiến lược sinh tồn dài hạn.

Nhận thức này không tự nhiên xuất hiện trong một sớm một chiều. Quyết định đầu tư thu nhập từ sự nghiệp giải trí vào bất động sản thay vì phung phí vào các loại hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ mẹ của cô, một người vốn là chuyên gia môi giới bất động sản được cấp phép. Dasom đã thực hiện thương vụ đầu tư đầu tiên vào năm 2014 bằng cách mua một tòa nhà tại quận Seodaemun, Seoul, với giá khoảng 1,425 tỷ won (khoảng hơn 27 tỷ đồng). Đây là cách để cô tạo dựng một “lưới an toàn” vững chắc trước sự bấp bênh vốn có của một công việc với thu nhập không ổn định. Thay vì sa đà vào những cám dỗ xung quanh, cô đã vận dụng tư duy kinh tế thực tế, vốn được rèn giũa từ chính nghề nghiệp của mẹ mình để xây dựng nền tảng tài chính vững vàng thông qua các thương vụ đầu tư vô cùng thành công.

Dù sớm đạt đến đỉnh cao danh vọng nhờ hàng loạt ca khúc ăn khách, hành trình của Dasom không hề trải đầy hoa hồng. Để khẳng định dấu ấn cá nhân giữa các thành viên khác, cô đã dành vô số giờ trong phòng tập, lặp đi lặp lại vũ đạo cho ca khúc ra mắt đến hàng nghìn lần. Từng trực tiếp trải nghiệm sự phù du của ánh hào quang, cô đã đủ tỉnh táo để không bị cuốn theo những xu hướng nhất thời hay lối sống tiêu xài phô trương; thay vào đó, Dasom sớm chuyển hướng sự chú tâm sang lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Ngay cả ở thời kỳ đỉnh cao của sự nổi tiếng, cô vẫn nhìn nhận một cách tỉnh táo về sự bất ổn vốn có trong nghề nghiệp của mình và lên kế hoạch cho tương lai. Cô sớm nhận ra rằng ánh hào quang sẽ không chiếu rọi mãi mãi. Ý thức được rằng thu nhập có thể cạn kiệt trong những giai đoạn không có hoạt động nghệ thuật, cô tập trung vào bất động sản thương mại, loại hình có khả năng tạo ra dòng tiền hàng tháng ổn định. Trong khi những người đồng nghiệp đắm chìm vào lối sống tiêu xài xa hoa, cô lại chọn một hướng đi khác: quản lý các khoản vay và tiền đặt cọc thuê mặt bằng để đảm bảo cũng như duy trì các bất động sản mà mình sở hữu.

Cô không dừng lại ở việc sở hữu bất động sản. Hai năm sau, vào năm 2016, cô đã bán tòa nhà đó với giá khoảng 1,8 tỷ won (khoảng hơn 35 tỷ đồng), qua đó tích lũy thêm kinh nghiệm đầu tư thực tế. Cũng trong năm đó, cô mua một tòa nhà năm tầng gần ga Jamsilsaenae ở quận Songpa với giá khoảng 3,13 tỷ won (khoảng hơn 61 tỷ đồng), nâng quy mô đầu tư lên gấp hơn hai lần. Bằng cách tận dụng linh hoạt tiền đặt cọc thuê nhà và các khoản vay ngân hàng, cô chỉ cần bỏ ra khoảng 1,1 tỷ won tiền mặt (khoảng hơn 21 tỷ đồng), cho thấy khả năng quản lý vốn vô cùng nhạy bén. Quyết định không hài lòng với thành công nhỏ mà lập tức mở rộng quy mô chính là minh chứng rõ nét cho công thức đầu tư thường thấy ở giới "người trẻ giàu có".

Con đường sự nghiệp của cô liên tục mở rộng phạm vi diễn xuất mà không hề gián đoạn, ngay cả khi nhiều cựu thần tượng chuyển hướng sang diễn xuất khác phải đối mặt với tranh cãi về năng lực hoặc sự xuất hiện quá dày đặc trước công chúng, thay vì tham vọng giành lấy các vai chính ngay từ đầu, cô từng bước trau dồi kỹ năng diễn xuất, bắt đầu từ những vai phụ nhỏ. Lộ trình bài bản này phản ánh chính chiến lược đầu tư bất động sản của cô: ưu tiên sự tăng trưởng bền vững thay vì dựa vào vận may. Bằng cách gạt bỏ sức hút từ những danh xưng hào nhoáng để tập trung sâu sát vào thực tế công việc, cô đã xây dựng được giá trị cốt lõi của một diễn viên, tài sản vô hình vô cùng quý giá.

Ngay cả hiện tại, khi đang mở rộng phạm vi diễn xuất thông qua nhiều dự án đa dạng hậu tan rã nhóm Sistar, cô vẫn duy trì lối sống với kỷ luật tự giác nghiêm ngặt. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn dành thời gian ghé thăm các phòng trưng bày nghệ thuật để tĩnh lặng suy ngẫm, đồng thời không bao giờ bỏ qua các buổi tập luyện, những thói quen đóng vai trò như điểm tựa vững chắc cho thế giới nội tâm của cô. Khả năng đắm mình sâu sắc vào công việc được tôi luyện từ thời trẻ thông qua việc say mê nghiên cứu các tác phẩm điện ảnh kinh điển, cùng tinh thần độc lập kiên định chính là những “rễ cây” vô hình, giúp cô làm chủ vận mệnh tài chính của bản thân, ngay cả trong những giai đoạn sóng gió nhất.

Xét đến thực tế của ngành giải trí, nơi thu nhập có thể biến động vô cùng lớn, thì việc một cá nhân xây dựng được nền tảng vững chắc ngay từ khi còn trẻ không thể chỉ được coi là nhờ vào vận may. Tầm nhìn xa trong việc dự đoán khả năng sụt giảm mức độ nổi tiếng, cùng với sự chủ động tạo dựng nguồn thu nhập dài hạn, đã mang đến một bài học đầy giá trị về cách đối mặt với những bất định của tuổi trẻ, để lại ấn tượng sâu sắc và lâu dài.