Cầu Cần Thơ 2 hơn 27.000 tỷ đồng, tích hợp đường sắt và đường bộ sắp khởi công

Tại buổi họp báo định kỳ do UBND TP Cần Thơ tổ chức chiều 8/10, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng Cần Thơ, đã thông tin về tiến độ chuẩn bị đầu tư Cầu Cần Thơ 2, qua 2 tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ.

Dự án do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư, đang được lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương đầu tư.

Theo phương án đang được nghiên cứu, Cầu Cần Thơ 2 có tổng mức đầu tư khoảng 27.050 tỷ đồng, quy mô 6 làn xe cao tốc.

Đặc biệt, công trình được thiết kế kết hợp giữa đường bộ và đường sắt. Trong đó đường bộ bố trí ở tầng trên, đường sắt đôi ở tầng dưới.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2. (Ảnh: PMU Mỹ Thuận).

Dự án cầu Cần Thơ 2 dài khoảng 15,14 km, đi qua tỉnh Vĩnh Long và TP Cần Thơ. Phía Cần Thơ, tuyến kết nối tại nút giao IC2; phía Vĩnh Long kết nối tại khu vực nút giao Chà Và.

Phần đường bộ được thiết kế 6 làn xe, tốc độ khoảng 100 km/h. Tuyến đường sắt đôi sử dụng khổ đường 1.435 mm, tốc độ thiết kế khoảng 120 km/h; tốc độ khai thác tối đa dự kiến 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Nhịp chính của cầu Cần Thơ 2 được thiết kế dạng cầu dây văng, với sơ đồ nhịp 210 m - 450 m - 210 m. Tổng chiều dài phần cầu chính khoảng 870 m, bề rộng khoảng 30,5 m.

Về tiến độ, ông Tân cho biết hiện Bộ Xây dựng đang thẩm định hồ sơ dự án.

Dự kiến cuối năm 2026, hồ sơ sẽ được trình chủ trương đầu tư. Kế hoạch trong năm 2027 sẽ bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương, để triển khai giải phóng mặt bằng, trước mắt đối với các đường dẫn hai bên cầu.

Phần đường dẫn cầu Cần Thơ 2 dự kiến khởi công trong quý IV/2027.

Theo Sở Tài chính Cần Thơ, tăng trưởng GRDP 9 tháng của địa phương đạt 7,89%. Các nhóm ngành chủ lực duy trì đà tăng cao, đặc biệt xuất nhập khẩu, du lịch. Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt 4.592,5 triệu USD, tăng 11,7% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước đạt 1.085,4 triệu USD, tăng 14,35% so với cùng kỳ, đạt 74,85% kế hoạch. TP Cần Thơ đã đón khoảng 11.717.000 lượt khách đến tham quan du lịch trong 9 tháng, trong đó gần 551.600 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu đạt 10.280 tỷ đồng. Hoạt động đầu tư cũng sôi nổi với 36 dự án thu hút mới, trong đó đa phần là các dự án trong nước, với tổng vốn hơn 38.950 tỷ đồng. Hiện Cần Thơ có 311 dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp đang thực hiện, tổng vốn hơn 280.000 tỷ đồng; 303 dự án đầu tư trong khu công nghiệp, vốn đăng ký gần 142.500 tỷ đồng và 126 dự án FDI, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 7.163 triệu USD.