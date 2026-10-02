Cầu cạn cảnh quan sắp xuất hiện bên bờ Hồ Gươm

Ngày 2/10, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề “Dải lụa ký ức” theo hình thức xã hội hóa. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao chất lượng không gian công cộng.

Các hạng mục đang được thi công. Ảnh: Phường Hoàn Kiếm

Điểm nhấn nổi bật của công trình là hạng mục cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương. Thiết kế được thực hiện hài hòa với bối cảnh Hồ Hoàn Kiếm, tạo thành điểm tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh sinh động cho cộng đồng. Công trình hướng tới việc đem lại những góc nhìn mới về cảnh quan Hồ Gươm, đồng thời tăng tính tương tác giữa người dân với không gian đô thị.

Khu vực lắp đặt nằm tại vườn hoa, vỉa hè và đường dạo ven bờ phía Tây Hồ Hoàn Kiếm, kéo dài dọc phố Lê Thái Tổ và khu vực phía Tây Nam Tháp Rùa. Thời gian trưng bày kéo dài từ ngày 8/10 đến hết ngày 2/12/2026.

Sau khi kết thúc thời gian trưng bày, đơn vị thực hiện có trách nhiệm tháo dỡ toàn bộ công trình và hoàn trả nguyên trạng mặt bằng khu vực bờ Hồ Hoàn Kiếm.